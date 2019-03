Amici 2019, Ed. 18/ Anticipazioni: due cantanti al serale e brutto colpo per Miguel

Va in onda oggi la penultima puntata dello speciale di Amici 18 che a breve lascerà spazio al serale che, ricordiamo, avrà inizio il 30 marzo in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi torna in onda con una puntata ricca di sorprese, a partire dall’assegnazione di nuove maglie del serale. Prima, però, un ospite che si esibisce in studio: il vincitore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood. Come svelano le anticipazioni del vicolodellenews – ricordiamo che la puntata di oggi è stata infatti registrata ieri – si inizierà con una nuova sfida a squadre tra Sparta e Atene. Una sfida su tre prove che sarà vinta dalla squadra capitanata da Giordana. Un solo allievo raggiunge la media del 9 e si tratta di Ludovica che sostiene, quindi, l’esame a tra step per i serale. Esame che si conclude con la conquista, da parte sua, di un posto al serale.

JEFEO VA AL SERALE MA MIGUEL…

Prima di andare avanti con una nuova sfida a squadre, Maria De Filippi dà la possibilità agli allievi di Amici 18 di scegliere un compagno che non ha ancora ottenuto la maglia del serale per avere la possibilità di fare l’esame. La scelta ricade su Miguel che viene però frenato al primo step da Emanuel Lo e, quindi, non ottiene la maglia del serale. Si va allora avanti con la seconda sfida a squadre su 5 prove, stavolta, che viene vinta dalla squadra di Atene. Nessuno, però, ha la media del nove. Così è Maria a lasciare, ancora una volta, la scelta ai ragazzi che vogliono Jefeo. Il cantante sostiene così l’esame e conquista la maglia del serale. Rimane sa assegnare un ultimo posto, cosa che avverrà la settimana prossima. Ultimo colpo di scena e il nome del primo direttore artistico: si tratta di Ricky Martin!

