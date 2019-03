“ANDREA DAL CORSO DI UOMINI E DONNE È BISESSUALE”/ Guendalina Rodriguez “finto etero”

Botta e risposta fra Andrea Dal Corso e Guendalina Rodriguez, con quest’ultima che nelle ultime ore si è resa protagonista di alcune dichiarazioni che hanno scatenato la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne. Sentita da Il Giornale, l’escort transessuale ha parlato a tutto campo dell’ex corteggiatore di Teresa Langella, dicendo:”Andrea non è capace di provare sentimenti. È una persona molto menefreghista. Molto egoista. Penso che gli abbia fatto comodo il trono di Teresa. Se io fossi stata convinta della mia scelta, non sarei più tornato in puntata. Io la penso così. Se io sono sicuro della mia valutazione, non vado a fare tutta questa baggianata. Già Andrea aveva dato delle spiegazioni riguardanti il suo “no”, invece poi torna in puntata, va a beccare Teresa, la chiama col numero anonimo. Ma dai. Illude Teresa e lei, essendo innamorata, purtroppo ci ricasca sempre. Ma Teresa non si fa calpestare da nessuno, se ne sta tranquilla per fatti suoi piuttosto”. Guendalina però non ha parlato soltanto di Uomini e Donne, anzi, si è resa protagonista di dichiarazioni che ha interessato la sfera sessuale dell’ex corteggiatore, provocando la sua reazione veemente.

LE PAROLE DI GUENDALINA RODRIGUEZ

Guendalina Rodriguez parlando di Andrea Dal Corso ha detto:”Io penso una cosa: se io fossi stata una mitomane, Andrea avrebbe postato una storia su Instagram dove avrebbe negato categoricamente tutto quel che si dice su di lui. Invece, non ha mai smentito nulla perché sa come andrebbe a finire. Io non sono una pazza, non mi invento nulla. Sabato sono stata in un locale in Corso Como, a Milano. Ero con un amico gay. Mi reco verso la cassa, mi avvicino al bancone, e lì chi mi ritrovo? Andrea Dal Corso. Mi dice: “Hey ciao tesoro, come stai?” E io: Bene!” . Già prima di questo incontro ci siamo sentiti. Parliamo spesso del più e del meno ed altro. Alcune conversazioni sono troppo private. Sai perché si comporta così? Perché sa benissimo che io potrei anche rovinarlo se volessi e proprio nel vero senso della parola, ma non è nel mio interesse perché ti dico una cosa: io sono una escort trans. Se Andrea Del Corso è bisessuale? Penso proprio di sì. Andrea è un finto etero. E’ una persona molto interessata anche all’altro sesso”. La replica di Andrea è arrivata su Instagram, con un post poi cancellato ma ripreso da BitchyF:”Direi che il gioco è bello fin che dura poco. Vediamo di mettere un punto a queste cavolate, anche perché odio essere mescolato a cotanta ignoranza. Ricapitoliamo: 1, non era una discoteca, ma un bar vicino a Corso Como. 2, prima volta che la vedevo in vita mia. 3, dopo la foto richiestami, me ne sono andato e non ho più avuto a che fare con quella persona. 4, non vado ad escort e fortunatamente non ne ho bisogno. Ne tantomeno vado a trans. 5, sono etero. 6, confido in futuro nella decenza e intelligenza delle testate di gossip nello smettere di far pubblicità a morti di fama senza arte ne parte. Cheers & love”.

