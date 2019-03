C’è posta per te, ultima puntata/ Storie e ospiti: si chiude con Julia Roberts

Imperdibie appuntamento, sabato 16 marzo, alle 21.10 su canale 5, con l’ultima puntata di C’è posta per te. Si chiude questa sera l’ennesima, trionfale stagione dello storico programma di Maria De Filippi che, in ventidue edizioni, non solo ha contribuito a salvare storie d’amore, a ricucire rapporti compromessi e a ricongiungere persone che non si vedevano da tempo, ma ha visto crescere anche il proprio successo. Anche l’edizione che si conclude questa sera, infatti, ha portato a casa ascolti altissimi riuscendo a vincere sempre la gara degli ascolti nonostante la concorrenda di Raiuno. La scorsa puntata, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi 5 milioni e 500 mila telespettatori, raggiungendo uno share pari al 29% contro i 3 milioni e 800 mila persone per uno share pari al 17,7 per I soliti Ignoti – Special Vip. Un successo che conferma la supremazia di Maria De Filippi che, ancora una volta, ha dimostrato di essere la regina del sabato sera.

C’è posta per te: Julia Roberts ospite dell’ultima puntata

Sono stati tantissimi gli ospiti di C’è posta per te 2019. Sin dalla prima puntata, Maria De Fiippi ha regalato al proprio pubblico dei momenti speciali di cui sono stati protagonisti i personaggi più amati del mondo della televisione, dello sport, del cinema e della musica. Da Owen Wilson a Claudio Amendola, da Marco Bocci e Giulia Michelini a Gerry Scotti, da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso, da Mauro Icardi e Wanda Nara a Mario Balotelli, sono davvero tanti i vip che hanno regalato un momento speciale alle persone protagoniste di storie strappalacrime. Per l’ultima, attesissima puntata di C’è posta per te, Maria De Filippi ha deciso di fare un regalo davvero grande ai telespettatori di canale 5. Questa sera, infatti, super ospite dello show di Maria De Filippi, sarà il Premio Oscar Julia Roberts.

Le storie dell’ultima puntata

Quali storie racconterà Maria De Filippi nell’ultima puntata dello show più amato de sabato sera? Come ogni settimana, saranno raccontate le storie di genitori e figli che cercano di ricongiungersi, storie di amori interrotti e rapporti compromessi che la conduttrice cercherà di ricucire. In attesa di scoprire quali saranno i protagonisti della puntata odierna, nello scorso appuntamento, la storia che ha fatto più discutere è sicuramente quella di Daniele che, dopo essere stato abbandonato dal padre, ha cercato di ritrovarlo. L’uomo, pur essendosi presentato in trasmissione, ha deciso di non aprire la busta e di non ricucire un rapporto con il figlio. Applausi, invece, per Veronica che, dopo essere stata tradita dal marito, ha deciso di chiudere la busta.





© RIPRODUZIONE RISERVATA