Chi m’ha visto/ Video, su Rai 1 il film con Beppe Fiorello (oggi, 16 marzo 2019)

Chi m’ha visto andrà in onda su Rai 1 in prima visione stasera, sabato 16 marzo. La pellicola diretta da Alessandro Pondi s’inserisce nella fitta programmazione di novità targata Rai. La commedia, diretta nel 2017, ha due grandi protagonisti, Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello. Il soggetto è di Alessandro Pondi, Giuseppe Fiorello, Paolo Logli e Martino De Cesare. La sceneggiatura, invece, è firmata da Alessandro Pondi, Giuseppe Fiorello e Paolo Logli. Prodotto da Rai Cinema, Iblafilm, società di produzione di proprietà di Giuseppe Fiorello, R.O.S.A. Production e Rodeo Drive è stata distribuita da 01 Distribution. Le musiche sono di Daniele Bonaviri e Fabrizio Palma. Nel cast, oltre ai due attori protagonisti, troviamo la grande Sabrina Impacciatore, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano, Michele Sinisi, Maurizio Lombardi, Oriana Celentano, Francesco Longo, Delia Taccarelli, Gianni Colajemma e Vito Facciolla. Per Favino è questo il secondo film girato nel 2017, anno in cui è stato impegnato anche con Moglie e marito al fianco di Kasia Smutniak.

Chi m’ha visto, la trama del film

La trama di Chi m’ha visto racconta la storia di Martino Piccione (Giuseppe Fiorello), un chitarrista pugliese che non è mai riuscito a raggiungere la fama. Si è sempre destreggiato come supporter ad artisti famosi, senza però riuscire realmente a emergere per il suo lavoro. A 48 anni, quando ormai il successo sembra essere solo uno spauracchio lontano, Martino dopo aver fatto una tournèe al fianco di Jovanotti Martino, decide di tornare nel suo paese nativo, Ginosa, un piccolo comune della Murgia pugliese. Qui si riavvicina agli affetti reali, come quello della madre Natuzza. Martino, però, non sa che dovrà fare i conti con i suoi paesani che lo esortano a smettere di giocare e a trovarsi un lavoro serio. In preda alla sconsolazione, il musicista rincontra un vecchio amico, Peppino Quaglia (Pierfrancesco Favino), nella piazzetta del paese. E sembra essere proprio lui, un cialtrone di mestiere, a essere l’unica persona a capire il sogno del chitarrista. Sarà lui, infatti, ad aiutarlo, quando decide di sparire dalla scena per cercare di catturare l’attenzione dei media e conquistare finalmente quella fama tanto desiderata. I due amici provano a dileguarsi nel nulla, il film vedrà lo sbrogliarsi di una serie di eventi comici ma che allo stesso tempo mostrano il problema della società dell’apparire, quella dei social network, dove i like pare che contino più di ogni altra cosa. E così tra una risata e un’altra, la narrazione offre anche uno spunto interessante di riflessione sull’importanza dei media.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA