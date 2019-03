Danny Moder, chi è il marito di Julia Roberts/ “Incontrarlo è stata una scossa”

Solo in pochi conoscono Danny Moder, marito di Julia Roberts, l’uomo che silenziosamente, e ormai da quasi 18 anni, è al fianco di una delle attrici più amate di Hollywood. Originario di Los Angeles, oggi 49 enne, Moder è un operatore cinematografico e fotografico che ha dato il via alla sua carriera nel lontano 1995. Il suo esordio professionale è avvenuto dietro le quinte di Crimson tide, ma da quel momento la sua carriera ha subito una fotte impennata: ha infatti lavorato come operatore di macchina nelle pellicole di Spider Man 3, Mr & Mrs Smith e Point Break, mentre in qualità di direttore della fotografia il suo nome figura nelle produzioni Ibiza, Animal Kingdom e The Normal Heart (per quest’ultimo ha ricevuto una nomination agli Emmy). L’incontro con Julia Roberts è avvenuto però soltanto nel 2002 sul set del film The Mexican, dove la diva recitava al fianco di Brad Pitt e James Gandolfini.

Danny Moder e la separazione da Vera Steimberg

Quando Danny Moder ha incontrato Julia Robert entrambi erano impegnati: l’attrice aveva già cominciato a frequentare Benjamin Bratt, mentre Daniel era sposato con la make up artist Vera Steimberg. In un’intervista che la Roberts ha rilasciato a Oprah, ha spiegato di non essere stata lei la causa della loro rottura: “Ha risolto tutto separatamente e distante da me – ha rivelato la diva di Hollywood – E io ho risolto la mia vita, separatamente e distante da lui. Penso che sia questa l’unica ragione per cui ci siamo potuti innamorare e stare insieme”. In quei tempi, si legge si Hellomagazine.com, la Robert è stata inoltre pizzicata dai paparazzi con indosso una t-shirt con su scritto un ambiguo “A Low Vera”, in merito alla quale, nel programma di Oprah, ha dichiarato: “Sai di cosa si trattava? Era privato. Sto dalla parte della mia maglietta”.

Danny Moder, chi è il marito di Julia Roberts: il matrimonio e i figli

Julia Roberts ha sempre mantenuto il più stretto riserbo sulla sua vita privata e sul rapporto che la lega al marito Danny Moder. I due si sono infatti uniti in matrimonio con una cerimonia blindatissima, che è stata celebrata nel loro ranch nel New Mexico. I dettagli delle nozze sono sempre stati tenuti segreti, ma i bene informati hanno rivelato che l’attrice indossava un abito di colore rosa, mentre il suo sposo ha optato per una camicia stropicciata. Per il loro fidanzamento hanno inoltre scelto un anello di smeraldi, e non il più gettonato solitario, acquistato al costo di “soli” 3 mila dollari in un centro commerciale. Dalla loro unione sono nati tre figli, i gemelli Phinnaeus ed Hazel, che oggi hanno 13 anni, e Henry Daniel, di 11. L’attrice non ha mai nascosto ciò che ha significato per lei l’incontro con suo marito Danny Moder, così come si legge su Vanity Fair: “Penso che la scossa vera per me sia stata incontrare Danny, sposarlo – ha ammesso al diva – La mia vita non è stata più la stessa”.



