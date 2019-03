Direttori artistici Amici 2019/ Chi sono? Ricky Martin pronto a…

Ultime chance nel pomeridiano di Amici 2019 prima dell’arrivo del serale che prenderà il via il prossimo 30 marzo nel prime time di Canale 5. Alla fine i ragazzi del talent show di Maria de Filippi sono destinati alla serata del sabato sera almeno in occasione della prima puntata anche se i cambiamenti potrebbero non mancare in corso d’opera e molto dipenderà dagli ascolti tv. Fin qui niente di nuovo se non fosse che ci sono ancora alcuni punti da sciogliere sulla fase finale del programma a cominciare dal nome dei direttori artistici. A differenza della scorsa edizione del programma, Maria De Filippi ha deciso di introdurre nuovamente la figura del direttore artistico e questo significa che ci sarà qualcuno pronto a guidare la squadra dei bianchi e dall’altra ci sarà chi è guiderà la squadra dei blu. I due posti nella scorsa edizione sono rimasti vacanti visto che la conduttrice ha deciso di fare a meno di queste posizioni per avvalersi del lavoro di Luca Tommassini ma sembra proprio che anche lui quest’anno non ci sarà. Secondo le prime anticipazioni della puntata di oggi riportate dal VicolodelleNews sembra proprio che il primo direttore artistico annunciato da Maria De Filippi sarà Ricky Martin. Ma davvero il portoricano sarà in studio ogni sabato per un programma come Amici 2019?

TUTTI GLI INDIZI SUI DIRETTORI ARTISTICI

In settimana i ragazzi di Amici 2019 hanno avuto modo di mettere insieme una serie di indizi per arrivare ai nomi dei direttori artistici che dovrebbero essere annunciati proprio nel pomeridiano di oggi, o almeno si spera. Dai primi indizi e dai video che hanno mostrato i loro piedi e le loro mani, sembra che si tratti di due uomini ma ancora non si è parlato a fondo della loro professione e questo lascia il campo ancora troppo aperto ad ogni possibilità. La stessa Maria De Filippi poi ha iniziato a giocare con i ragazzi di questa edizione lanciando una serie di indizi sui mesi in cui i due direttori artistici sono nati tra novembre e gennaio uno e tra febbraio e aprile l’altro. In seguito è stato annunciato che uno dei due direttori artistici è sposato, mentre l’altro no ma che entrambi hanno una innata passione per la moto e una grande conoscenza di canto e ballo. Non dimentichiamo, inoltre, che i due sono in qualche modo collegati alla “P di Palermo” e alla “L di Livorno”. Infine, si sa che uno dei due coach è nato tra novembre e gennaio, l’altro tra febbraio e aprile; uno è nato a nord di Roma, l’altro a sud.

CHI SARANNO I GIUDICI DI AMICI 2019?

Un capitolo a parte riguarda i giudici del serale di Amici 2019. Su di loro non sono stati rivelati altri indizi e i loro nomi potrebbero addirittura annunciati al prossimo pomeridiano e non oggi ma visto che la scorsa settimana è stato mostrato il video di Loredana Bertè, questa volta potrebbe toccare ad un’altra rivelazione, ma quale? Al momento gli indizi sono davvero pochi a riguardo e se alcuni di essi sembrano favorire proprio alcuni dei volti noti della scorsa edizione (vedi Giulia Michelini o Marco Bocci) mentre altri prevedono che sulla poltrona possano prendere posti alcuni volti noti di Amici 2019 a cominciare da Alfonso Signorini, spesso nella scuola per lezioni speciali, e finendo agli stessi Stash e Alex Britti che hanno lavorato con i ragazzi in queste settimane. Chi avrà ragione?



