Elisa Meggiolaro/ Video, chi è la performer con la alopecia ospite a Ciao Darwin?

Elisa Meggiolaro, 24 anni è una laureata in Lettere e Beni culturali a indirizzo moda ed è la bella concorrente della squadra degli shock che ieri sera ha preso parte alla nuova puntata di Ciao Darwin, la prima dell’edizione Terre Desolate. La sua bellezza atipica ha colpito tutti tanto da riversarsi sui social per cercare di scoprire qualcosa di più sulla misteriosa modella di intimo nella sfilata tra tatuaggi e curve mozzafiato. Per chi non la conoscesse ancora, Elisa Meggiolaro è un volto noto di Playboy ma soprattutto per il popolo della notte in cui opera da diversi anni tra Burlesque e GO-GO Dancer. Le sue performance sono sempre artistiche e lei stessa spesso ne regala testimonianza ai quasi 4mila follower che la seguono su Instagram e che le regalano complimenti continui sia quando si presenta con la testa completamente rasata, come ha fatto ieri in tv, sia quando indossa le parrucche sul palco. Clicca qui per vedere la sfilata di ieri sera.

CHI E’ ELISA MEGGIOLARO

Riguardo alla sua bellezza, proprio in un’intervista a Playboy.it ha rivelato che non si definisce una “ragazza fuori dagli schemi” ma che proprio i suoi tratti distintivi per alcuni versi possono essere una particolarità ma per altri un ostacolo: “sta a noi decidere cosa farne e come utilizzarla, io ne ho fatto ciò che meglio credevo”. Secondo Elisa Meggiolaro l’opera maggiore è quella di Madre Natura che è stata “carina nei suoi confronti” anche se lei preferisce soprattutto i lineamenti del suo viso se si trova costretta a scegliere una parte che preferisce. Ieri sera le polemiche non sono mancate e tra chi addirittura non aveva capito che si trattasse di una donna, c’è chi ha fatto orribili battute sui suoi capelli e proprio a loro lei si è rivolta nelle sue storie su Instagram invitando tutti a non segnalare queste cose stupide: “Ci saranno sempre quelli ignoranti”. La rivedremo ancora in tv?

