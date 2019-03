Fabrizio Corona/ Retroscena caso Fogli: Jeremias Rodriguez si sfoga a Verissimo

A distanza di giorni continua a tenere banco la polemica tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli, con lo scontro frontale all’Isola dei Famosi in seguito al presunto tradimento della compagna del cantante. Dalle parti di Mediaset sono giunte parecchie critiche da parte del pubblico, intenerito da un Riccardo Fogli in palese difficoltà davanti alle provocazioni di Fabrizio Corona. A tal proposito Jeremias Rodriguez ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro a Corona, attraverso l’intervista rilasciata alla Toffanin a Verissimo. L’argentino si è detto amareggiato del comportamento di Fabrizio, nonchè ex di sua sorella Belen: “Riccardo stava male, perché queste sono cose brutte. Con me ha pianto e si vedeva che era molto dispiaciuto per questa situazione. Io sono abituato a Corona, lo conosco, ma sono riuscito a fare poco per consolare Riccardo perché ero stato eliminato. Quando sono tornato qui – prosegue – ho scritto a Fabrizio un messaggio non carinissimo”.

Jeremias a Verissimo: “Fabrizio Corona non ha capito niente!”

Gran parte dell’intervista rilasciata a Verissimo si è concentrata sulla polemica Fabrizio Corona – Riccardo Fogli. Jeremias Rodriguez è convinto che il Re dei paparazzi non abbia agito in maniera corretta: “Penso che sia una persona molto intelligente che ha avuto a che fare con posti dove non è bello tornare. Però se continua a fare queste cose dimostra che non ha capito niente. Gli voglio bene, ma deve capire che così non fa bene alla sua famiglia e nemmeno a quelle degli altri. Non ha bisogno di fare queste cose, è stato un brutto episodio”. Insomma Jeremias Rodriguez non si è risparmiato e ha attaccato a gamba tesa Fabrizio Corona. Sull’ex di Belen si sono espressi altri volti illustri della tv italiana come Mara Venier. La conduttrice ha parlato al settimanale ‘Oggi’, prendendo le parti di Riccardo Fogli in merito alla questione che lo ha visto, a suo malgrado, protagonista assieme alla compagna Karin Trentini.

Fabrizio Corona attaccato anche dalla Venier: “Ha scritto una brutta pagina di tv”

La famosa conduttrice non ha dubbi e sull’affaire Riccardo Fogli-Fabrizio Corona incolpa proprio l’ex della Rodriguez. Nel corso dell’ottava puntata del reality show condotto dalla Marcuzzi, Fabrizio Corona aveva mostrato le prove del presunto tradimento che la quarantenne Karin Trentini avrebbe inferto ai danni del compagno. Mara Venier ha trovato di cattivo gusto l’intervento di Fabrizio Corona, definendolo una brutta pagina della televisione italiana. “Davvero un brutto capitolo. Mi domando cosa ci faccia lì, Riccardo, e perché dopo tutto ciò sia ancora lì” ha commentato Mara Venier ai microfoni di Oggi. La conduttrice, quindi, ha usato parole molto pesanti nei confronti di Fabrizio Corona, che a sua volta si sarebbe discolpato dicendo di aver fatto semplicemente il suo lavoro. La vicenda è destinata ad arricchirsi di nuovi elementi…



