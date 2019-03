FRANCESCO RENGA, EX DI AMBRA ANGIOLINI/ Video, Felicità nelle piccole cose

Francesco Renga dopo il grande successo di Sanremo 2019 è pronto a pubblicare il nuovo album di inediti dal titolo “L’altra metà”. Un disco importante in uscita il 19 aprile in cui troverà spazio anche il brano “Aspetto che torni” presentato in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Oltre al disco, Renga ha annunciato sui social la partenza del tour con due date evento in programma a Verona e Taormina. Ecco le sue parole: “Vi ho tenuto sulle spine ma finalmente posso darvi l’ufficialità: da lunedì 18 marzo si aprono le prevendite su @TicketOneIT per il live di #Taormina del 13 giugno. E da lunedì 25 anche nei punti vendita. Poi non resta che aspettare e saremo di nuovo insieme”.

Ambra Angiolini: “Gli voglio un bene infinito”

In occasione della partecipazione di Ambra Angiolini a Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, l’attrice è tornata a parlare della separazione dal cantante avvenuta nel 2015. 11 anni d’amore costellati anche dalla nascita di due splendidi figli. Poi qualcosa si è rotto ed entrambi hanno dovuto. ammettere che è arrivato il momento di prendere strade diverse. “Continuo a vivere a Brescia perché mi sembrava un modo intelligente per evitare di avere un contrasto forte in un momento della vita in cui è già difficile mantenere la calma. È stata una scelta che rifarei” ha dichiarato Ambra Angiolini, che non ha nascosto però le tante difficoltà incontrate. “Chiaramente mi ha messo nelle peggiori condizioni, perché frequentare gli stessi luoghi, ma vivendoli in maniera diversa è stata una cosa complicata” ha precisato l’attrice, che ha poi proseguito dicendo: “oggi però sono felice perché abbiamo vissuto solo quello che dovevamo vivere e abbiamo evitato il rischio che la rabbia comandasse sull’amore. Siamo sereni anche perché Francesco è un uomo divertente: mi fa ridere anche quando non c’è niente da ridere”. Sul rapporto tra i due, Ambra ha detto: “Gli voglio un bene infinito”.

Francesco Renga ha un nuovo amore

Dopo la fine della relazione con Ambra Angiolini, Francesco Renga ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Diana, la compagna a cui ha dedicato “Aspetto che torni”, il brano presentato al Festival di Sanremo: “In questa canzone si parla delle piccole cose della quotidianità di un amore: guardare la tua compagna mentre dorme o immaginare di seguirla durante la sua giornata di lavoro, tutte cose che diamo per scontate. Ho capito a 50 anni suonati che la bellezza e la felicità sta proprio in queste piccole cose. È inutile cercarla altrove quando ce l’abbiamo a portata di mano” come ha raccontato a Vieni da me da Caterina Balivo.





