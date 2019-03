Giordana, chi è l’amica di Veronica Pivetti/ “Gli uomini mi hanno delusa”

Veronica Pivetti è felice. L’attrice, volto noto di tantissime fiction e film di successo, ha ritrovato la serenità con Giordana, una carissima amica con cui vive da diversi anni in compagnia di quattro meravigliosi cani. La Pivetti, ospite della puntata di sabato 16 marzo 2019 di Verissimo, siamo certi rivelerà alcuni dettagli su questa amica speciale con cui ha ritrovato la serenità. La sorella minore di Irene Pivetti, ex Presidente della Camera, si è raccontata alcuni mesi fa a cuore aperto in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. L’attrice per la prima ha parlato della sua vita sentimentale rivelando di aver trovato la felicità dopo una serie di amori sbagliati e delusioni. Una complicità speciale che ha il nome di Giordana, l’amica con cui da tempo condivide la casa, le passioni e la sua vita.

Veronica Pivetti: “Giordana è una carissima amica”

Le parole di Veronica Pivetti hanno naturalmente scatenato il mondo del gossip. Per questo motivo l’attrice che tutti ricorderete per il ruolo della professoressa Camilla Baduino in “Provaci ancora prof.” ha voluto fare alcune precisazioni: “Giordana è una cara, carissima amica, non lo definirei un amore, anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita ed è sotto gli occhi di tutti. Ci vogliamo molto bene”. Un rapporto speciale quello tra Giordana e Veronica che dura da diversi anni; un rapporto che la stessa conduttrice di Amore Criminale ha definito così: “serio, sincero, profondo ed intenso”. Un rapporto di questo tipo in passato l’attrice l’aveva vissuto con un’altra amica speciale: Adriana, una ragazza per cui ha provato un fortissimo sentimento, ma non contraccambiato. A chi le chiede se è lesbica risponde: “Gli uomini mi hanno delusa. Oggi sono felice così”, che in passato è stata legata sentimentalmente per quattro anni all’attore Giorgio Ginex.

Veronica Pivetti: “attenzione con le parole”

La notizia che Veronica Pivetti condivide la sua vita privata con Giordana è naturalmente rimbalzata su tutti i giornali e settimanali di gossip (e non solo). Per questo motivo l’attrice tramite il suo profilo social ufficiale ha voluto mettere i puntini sulle i: “Siamo donne e uomini di mondo, sappiamo che il gossip vive di sottintesi, di sicuro non ci scandalizziamo” – dice la Pivetti, che poi prosegue – “Il pensiero che c’è dietro “Basta con gli uomini, vivo con un’amica”, invece mi scandalizza eccome”. La Pivetti, infatti, ha voluto sottolineare che l’omosessualità non è un ripiego, anzi ha ribadito a gran voce: “se fossi una donna omosessuale mi incazzerei parecchio, sapete? Come si permette questo mondo omofobo di pensare che l’omosessualità sia una “seconda scelta”? Dove sta scritto che l’eterosessualità è la strada che scegliamo per prima, anzi, peggio ancora, la strada giusta?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA