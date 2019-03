GIULIANO PEPARINI AD AMICI 18/ Video, Il coreografo: “felice di essere di nuovo qui”

Giuliano Peparini sarà nuovamente il direttore artistico della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’ok della superstar internazionale Ricky Martin, il talent show di Canale 5 riesce in un altro colpaccio: riavere nel team uno dei coreografi più talentuosi degli ultimi anni. Un nome di impatto internazionale che, dopo la breve parentesi di Luca Tommassini, torna da protagonista nel serale di Amici 18 in partenza da sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5. Ad annunciare la cosa è stata lo stesso Peparini con un lungo post pubblicato su Instagram. “Come sapete non sempre le cose si possono dire di getto o quando abbiamo voglia di farlo, perché si lavora all’interno di un progetto che ha i suoi tempi, ma per quanto sono legato ad ognuno di voi devo ammettere che mantenere il silenzio e la riservatezza non è stato per nulla facile” scrive Peparini, che ha dovuto tenere il segreto.

Giuliano Peparini ad Amici 18: “Sono tornato”

Finalmente Giuliano Peparini ha potuto rompere il silenzio e annunciare il suo ritorno ad Amici di Maria De Filippi. “Oggi posso annunciarvelo in totale libertà: Sono tornato” dice il coreografo, che a soli 24 anni è diventato primo ballerino del Ballet National de Marseille. Una straordinaria carriera che l’hanno portato poi a diventare uno dei coreografi più richiesti nel settore della danza. Nel lungo post, Giuliano si rivolge ai tantissimi fan e alle persone che l’hanno supportato sempre: “Per voi, che mi avete sempre scritto, sostenuto e supportato in questo anno, dove i progetti mi hanno portato fuori dall’Europa”. Poi motiva chiaramente il motivo che l’hanno spinto a tornare al serale di Amici di Maria De Filippi.

Giuliano Peparini: “torno per i giovani”

“Sono tornato per gli artisti, per i giovani, in cui come sapete credo profondamente, perché sono il futuro del nostro mondo e della nostra arte” dice Giuliano Peparini, che poi sottolinea anche: “sono tornato per una squadra ,quella di Maria con cui ho lavorato per cinque anni in maniera stupenda”. Il coreografo parla anche dei pettegolezzi che si sono susseguiti lo scorso anno quando decide di lasciare il programma: “Ho letto tanti gossip e tante chiacchiere in questi giorni, che mi hanno fatto sorridere.

L’unica cosa che so, è che cercherò di mettercela tutta per non deludervi e per stare al servizio di questi giovani talenti che chiedono solo di essere accompagnati. Sono felice di essere di nuovo qui e anche se come al solito non mi vedrete tanto 😉 cercherò di starvi il più vicino possibile con il mio lavoro. Ci vediamo il 30 Marzo, Buon Serale a Tutti @amiciufficiale #giulianopeparini. Clicca qui per il video di Giuliano Peparini



