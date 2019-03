Hazel, Phinnaeus e Henry, i figli di Julia Roberts/ “Neppure sanno che sono famosa”

Julia Roberts, riguardo i figli di personaggi famosi di cui si conosce davvero tutto, rappresenta una mosca bianca visto che dei tre figli avuti dal regista Danny Moder conosciamo poco o nulla. Parliamo dei gemelli Hazel e Phinnaeus e il loro fratellino Henry sono cresciuti lontano dalle telecamere, una scelta mirata quella della Roberts. L’attrice ha infatti deciso di non far sapere neanche ai loro figli quale fosse il suo mestiere come dichiarato al The Express: “Non sanno cosa io faccia per vivere. Sono solo dei bambini e per loro sono semplicemente la loro mamma”. Una scelta davvero insolita quella della famosissima attrice che ha deciso di non avere, come il marito un account Instagram. Dando uno sguardo proprio su Instagram possiamo notare i tantissimi profili di personaggi famosi che mettono in mostra anche i loro figli.

LA SCELTA DI JULIA ROBERTS SUI FIGLI

L’attrice si è espressa a USA Today al riguardo “Pensate, ho addirittura portato la mia prole al completo a Disneyland senza generare nessun sottotitolo digitale al tutto”. Julia Roberts ha deciso quindi di proteggere i suoi figli piccoli senza esporli al popoli di internet ed i vari cacciatori di notizie. Ricordiamo, infine, gli ultimi impegni dell’attrice che stasera sarà la grande ospite dell’ultimo appuntamento di C’è Posta per te. Nel 2016 è protagonista, accanto a George Clooney, del film Money Monster – L’altra faccia del denaro diretto da Jodie Foster. La pellicola, presentata fuori concorso al Festival di Cannes, racconta la storia di un conduttore televisivo e la sua produttrice sequestrati durante la loro trasmissione da un uomo infuriato per aver perso i suoi risparmi seguendo un suggerimento proprio del programma. Nel 2017 viene inserita dalla rivista Forbes all’ottavo posto fra le attrici più pagate, con un guadagno di 12 milioni di dollari, ex aequo con la collega Cate Blanchett.

