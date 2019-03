Isola dei Famosi 2019/ Rottura tra Sarah e Paolo, Soleil e Aaron possibili leader

Un gruppo abbastanza insofferente quello rimasto in gioco all’Isola dei Famosi 2019. Le frecciatine tra Soleil e Marina La Rosa non mancano e, anzi, la Sorge in confessionale ammette: “Il team ‘lingualunga’, Marina e Luca, li ho visti addolciti ma si sa che il serpente è sempre in agguato. – e aggiunge – Ho iniziato un po’ a vedere tutti i personaggi strateghi e non e diciamo che la divisione è molto più facile del previsto.” Ad essere abbastanza delusa è ancora Sarah Altobello a causa del comportamento di Paolo Brosio che continua a non rivolgergli la parola: “Non le voglio queste scuse da Paolo perché non sarebbero naturali. O non ho mai capito chi fosse oppure in questi giorni è cambiato.” Anche Luca Vismara ha dei malumori verso un naufrago in particolare: “Sono più insofferente nei confronti di Aaron perché non mi dà stimoli, elettrocardiogramma piatto!”

SOLEIL E AARON POSSIBILI LEADER

Intanto, all’Isola dei Famosi 2019, arriva anche il momento di disputare la prova per scegliere chi si giocherà il posto da leader lunedì in puntata e ad andare in finale sono ancora una volta Soleil Sorge e Aaron Nielsen. Tra loro due c’è il nuovo leader ma lo scopriremo soltanto nel corso della diretta. Anche sull’Isola che non c’è è tempo di momenti di insofferenza e di scontro tra Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. I due hanno dei problemi nella pesca ed è Bettarini a rinfacciarlo al “coinquilino” dell’Isola. Gli oltre 50 giorni in Honduras, tra fame e difficoltà, iniziano davvero a farsi sentire per tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Intanto, lunedì ci aspetta una diretta che non sarà priva di colpi di scena, a partire dalla scoperta di un possibile primo finalista.

