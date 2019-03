Jefeo al serale?/ Video, i compagni pronti a sacrificarsi per lui ma… (Amici 2019)

E’ una visione un po’ triste quella di Jefeo su quello che potrebbe succedere in vista del serale di Amici 2019. Il programma sta per arrivare alla sua fase clou ma ci sono ancora tanti ragazzi che aspirano alla maglia verde e molti di loro andranno a casa senza la possibilità di salire sul palco del serale e proprio questo ha mandato in crisi il cantante che dopo la puntata di sabato pomeriggio si è lasciato andare ad uno sfogo con Giordana Angi che ha cercato di consolarlo in ogni modo: “Ho paura, temo che la storia che i buoni non vincono mai sia vera” e la cantante ha risposto subito a tono: “Ma che dici, Batman vince sempre“. Il cantante non smette però di dire che ha paura, teme di aver sbagliato e di aver preso sempre decisioni complicate nella sua vita sia lavorativa che sentimentale. Lui non ha intenzione di arrendersi ma allo stesso tempo è infastidito da quello che è successo e succede ma è convinto che con la maglia verde possa poi mandare tutti all’altro paese ma Ludovica lo invita a farlo prima proprio per ottenere la maglia: “Questo è il nostro sabato”, gli ricorda la cantante. Clicca qui per vedere il video del momento. Secondo le prime anticipazioni della puntata di oggi sembra proprio che i suoi compagni saranno pronti a sacrificarsi per lui e quando Maria De Filippi, per via delle medie più basse del nove, chiederà loro chi vorrebbero far accedere al serale, il cantante otterrà la possibilità di farlo. Naturalmente toccherà a lui poi sostenere i tre step riuscendo a stringere la sudata maglia verde.

ULTIMA OCCASIONE PER JEFEO MA CON RUDY ZERBI…

Per Jefeo è l’ultima occasione per avere accesso al serale di Amici 2019 e il tempo stringe così come il cerchio visto che i professori hanno voluto incontrare i ragazzi che non hanno ottenuto la maglia. Il primo a farlo è stato Rudy Zerbi che proprio con la felpa verde ha affrontato i ragazzi che sono ancora in bilico spronandoli a dare il meglio visto che per lui, così come per alcuni dei suoi colleghi, i migliori sono già entrati: “Cosa vi manca per ottenere la maglia e cosa non avete ancora dimostrato?”. Questa è la domanda che il professore fa ai ragazzi e Jefeo risponde: “Per me è anche un inizio, il pomeridiano è stato un allenamento e questa sarebbe la partenza per fare uno show, testare quello che abbiamo fatto qua dentro in tutto questo tempo“. Quando è chiamato a dire la sua sui suoi possibili difetti, confida a Zerbi: “uno dei miei problemi è quando faccio le cover, quando mi sento in quel mondo faccio fatica, sono un po’ chiuso e insicuro”. La delusione finale arriva alla fine quando il prof chiede chi di loro è sicuro di poter prendere la maglia e Jefeo, come altri, non alza la mano: “Mi avrebbe fatto molto piacere vedervi tutti e sei con le braccia alzate”.

I CONSIGLI DI TIMOR STEFFENS

Anche con Timor Steffens le cose non vanno meglio per Jefeo visto che il professore di ballo vuole sciogliere i suoi dubbi sul cantante in vista della scelta finale e gli chiede di esibirsi. Nonostante lui scelga il suo inedito la prima esibizione viene bocciata dal professore di ballo che gli chiede di rifarla ma calandosi nel pezzo e dimostrando quello che davvero vuole dire: “A chi ti stai rivolgendo? Alla tua ex ragazza? Non mi sembra proprio, non sei convinto”. La seconda volta va meglio ma le cose non cambiano visto che il professore gli consiglia di usare meglio il testo e sottolineare alcune parole con il suo movimento quasi come se si costruisse una coreografia sapendo quello che deve fare e quando lo deve fare. Jefeo avrà colto il messaggio? Clicca qui per vedere il video del momento.



