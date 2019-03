JEREMIAS RODRIGUEZ/ Video, “Soleil? Innamorato è un parolone” (Verissimo)

Dopo l’esclusione da L’Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez si racconta durante la puntata di sabato 16 marzo 2019 di Verissimo, il rotocalco condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin su Canale 5.Durante l’intervista, il fratello di Belen ha raccontato la sua esperienza in Honduras e del rapporto nato con Soleil Sorge. Un rapporto nato sin dai primi giorni che con molta probabilità potrebbe anche proseguire una volta fuori: “Mi ha aiutato molto mentre ero lì anche perché quando sono partito non stavo benissimo. Ho apprezzato il fatto che si è fatta vedere per quello che è. Mi sono trovato bene, poi il resto lo vedremo. Mi piace tanto, ma ‘innamorato’ è un parolone.

Jeremias Rodriguez su Riccardo Fogli: “Con me ha pianto”

Durante la lunga intervista Jeremias Rodriguez ha parlato anche del ciclone Fabrizio Corona che si è abbattuto sull’Isola dei Famosi travolgendo dapprima Riccardo Fogli, poi la conduttrice Alessia Marcuzzi e l’intero programma. Il video messaggio di Corona è stato un dei momenti più disumani della televisione italiana come l’ha definito Alda D’Eusanio, ma non da meno ha reagito il pubblico che sui social si è letteralmente schierato a favore di Riccardo Fogli e contro la produzione e Alessia Marcuzzi a cui hanno scritto e detto di tutti. Jeremias, ospite di Silvia Toffanin, è tornato a parlare della cosa rivelando: “stava male, perché queste sono cose brutte. Con me ha pianto e si vedeva che era molto dispiaciuto per questa situazione. Io sono abituato a Corona, lo conosco, ma sono riuscito a fare poco per consolare Riccardo perché ero stato eliminato”.

“Corona deve capire che così non fa bene”

Il fratello di Belen non nasconde di essere totalmente contrario alle parole di Corona, al punto che una volta tornato in Italia ha scritto a Fabrizio un messaggio che ha definito “non carinissimo”. Parlando di Corona ha detto: “Penso che sia una persona molto intelligente che ha avuto a che fare con posti dove non è bello tornare. Però se continua a fare queste cose dimostra che non ha capito niente. Gli voglio bene, ma deve capire che così non fa bene alla sua famiglia e nemmeno a quelle degli altri. Non ha bisogno di fare queste cose, è stato un brutto episodio”. L’ex naufrago ha poi parlato di Riccardo Fogli con cui è nata una splendida amicizia in Honduras: “Lo chiamavo ‘nonno’ anche perché non ho più i nonni e sono figure che mi mancano molto. Lui mi ha capito subito, ha capito le cose per cui soffrivo. Secondo me vincerà, almeno vorrei questo perché se lo merita”.

