Julia Roberts/ Protagonista nella puntata conclusiva (C’è posta per te)

Julia Roberts sarà la madrina dell’ultima puntata di C’è posta per te: la diva di Hollywood e Premio Oscar raggiungerà infatti il salotto di Maria De Filippi per un finale di stagione col botto. Ma quale sarà il suo ruolo nello show dei sentimenti in onda nel sabato sera di Canale 5? Secondo le prime anticipazioni trasmesse da Mediaset, il volto di ‘Erin Brockovich – Forte come la verità’ siederà sul salottino per affrancare uno dei protagonisti della serata. La Roberts sarà infatti una delle sorprese dell’ultima puntata e con le sue parole, avrà l’opportunità di regalare un pizzico di serenità a chi, probabilmente, ha vissuto o sta vivendo un periodo piuttosto complicato. In attesa di scoprire chi ha richiesto la sua presenza nel people show più amato della programmazione Mediaset, scopriamo qualche dettaglio in più sulle sue recenti apparizioni mediatiche.

L’abito Viktor & Rolf

Amatissima per i suoi ruoli sul grande schermo, uno su tutti quello che l’ha vista vestire i panni della protagonista per il film cult “Il matrimonio del mio migliore amico”, Julia Roberts è anche un’icona di stile e ormai da decenni è una delle protagoniste indiscusse dei principali red carpet. Basti pensare all’abito di Giorgio Armani indossato ai Golden Globe nel 1990, fino al “pink dream” di Elle Saab dell’Academy Award del 2019. Di recente la diva ha posato su una cover dell’Hollywood Reporter, dove ha avuto la possibilità di sfoggiare un preziosissimo abito Viktor & Rolf a strisce in toulle in diverse sfumature di rosa a effetto ombré. Il look è stato impreziosito successivamente dai dettagli della sua stilista personale, Elizabeth Stewart, che per l’occasione ha avuto la possibilità di posare accanto a lei sulla prestigiosa copertina. È così che la diva del cinema ha preso la palla al balzo per elogiare la sua stylist definendola come la sua “dream girlfriend”, cioè la “fidanzata dei sogni”.

Il messaggio a Elizabeth Stewart

“Elizabeth è la fidanzata dei sogni che mi costruisce un armadio per tutto il viaggio”, ha rivelato Julia Roberts, in un’intervista concessa all’Holliwood Reporter. La diva, che fra poche ore sarà nel salotto di C’è posta per te per realizzare una delle sorprese più intense della serata, ha infatti raccontato di non poter fare a meno della sua stilista personale, Elizabeth Stewart, che oggi cura tutti i look delle sue uscite pubbliche. Proprio in virtù del suo impegno costante, l’attrice ha recentemente lodato pubblicamente il suo impegno, definendola come una “donna instancabile” in grado, grazie ai suoi sforzi, di farla “apparire come se fossi informale”. La collaborazione tra Julia Roberts e Elizabeth Stewart ha avuto inizio nel lontano 2007 e da quel momento è nato un sodalizio che si è rivelato vincente.



