Karin Trentini/ Viola Valentino difende Riccardo Fogli: “gioco al massacro”

Il nome di Karin Trentini resta molto chiacchierato dagli amanti del gossip, con il presunto tradimento inferto a Riccardo Fogli che continua a tenere banco. Dopo le polemiche che hanno coinvolto soprattutto il re dei paparazzi, Fabrizio Corona, per aver cinicamente mostrato in diretta tv le presunte prove del tradimento, l’ex moglie di Fogli, Viola Valentino, ha preso le parti del cantante in una scintillante intervista rilasciata al settimanale Vero: “L’Isola per Riccardo doveva essere un gioco, invece si è rivelata un gioco al massacro – ha detto la Valentino – Credo che sia stata concessa troppa libertà a terzi, in questo caso a Corona, di intervenire. Ma l’intento del programma era solo quello di fare audience. Parlare in quel modo con una persona quando è in condizioni fisiche e psicologiche di debolezza non è stato carino”.

Karin Trentini “vittima” di un intrigo televisivo?

Secondo Viola Valentino la compagna di Riccardo Fogli, Karin Trentini, sarebbe semplicemente una vittima di un intrigo televisivo. Tra lei e la showgirl d’altra parte non ci sono ruggini. E se oggi potesse dare un consiglio a Riccardo Fogli gli direbbe “di lasciare perdere perchè ha già vinto quest’isola”. Intanto questo pomeriggio a Verissimo ci sarà un’intervista a Jeremias Rodriguez, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che parlerà proprio della polemica scoppiata a Mediaset dopo le rivelazioni scottanti di Fabrizio Corona su Karin Trentini. La showgirl ha scelto la via del silenzio dopo il polverone mediatico che il Re dei paparazzi le ha scaraventato addosso, vedremo se deciderà di proseguire su questa strada o se replicherà alle accuse. In Honduras, intanto, il compagno Riccardo Fogli continua a credere che Karin meriti la sua fiducia. La coppia si confronterà una volta terminata l’Isola.

Bellezza mediterranea e fascino incontenibile

Karin Trentini ha tradito davvero Riccardo Fogli? Sui social viene dato ampio credito alla versione di Fabrizio Corona, che in diretta televisiva aveva mostrato le sue prove. I fan del cantante sono rimasti di sasso di fronte alle ciniche dinamiche del gossip e prontamente hanno chiesto le “teste” degli autori del programma. In tutto questo Karin Trentini continua ad essere oggetto di discussione. La modella si è chiusa nel silenzio e chiarirà con Riccardo Fogli una volta terminata l’Isola dei famosi. Per il momento si dedica anima e corpo alle sue passioni, che sono il ballo, il teatro e la televisione. Una donna forte, che sa quello che vuole. La sua relazione con Riccardo ha toccato il momento più difficile dopo le rivelazioni di Corona. Vedremo se la storia con il bassista dei Pooh sarà giunta davvero al capolinea o se invece potrà continuare dopo un chiarimento.



