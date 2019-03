Ludovica Caniglia al serale?/ Dallo sconforto con Jefeo al colpo di scena! (Amici 18)

Il nuovo speciale di Amici 18 porta nuove maglie verdi. Una di queste è stata conquistata da Ludovica Vaniglia, la bravissima cantante con i capelli blu di questa edizione. Ludovica ha fatto il suo ingresso nella scuola in ritardo rispetto agli altri allievi di Amici, ma il suo grande talento è bastato ad assicurarle l’accesso al serale. Nella puntata in onda oggi, conquisterà tutti i professori con un’esibizione che le assicurerà la media del nove, grazie alla quale riuscirà ad avere accesso all’esame a tre step che si concluderà con tre sì e conseguente maglia verde. Ludovica Caniglia si va, quindi, ad aggiungere a Mowgly, Giordana, Tish, Alberto, Umberto, Rafael, Vincenzo, Valentina e Mameli. Ma non sarà l’unica a conquistare la maglia verde e quindi l’accesso al serale, perché nella nuova puntata anche Jefeo va ad aggiungersi all’organico.

LUDOVICA E JEFEO, LO SCONFORTO PRIMA DEL SERALE

E pensare che solo pochi giorni fa, nel daytime di Amici, proprio Ludovica e Jefeo riflettevano sulla maglia verde e sul possibile accesso al serale di Amici 18 con fare molto preoccupato. I due cantanti si sono sostenuti a vicenda, ritenendo di non doversi abbattere prima del tempo. “Dobbiamo dare del nostro meglio adesso e dobbiamo farcela. Io voglio fare il passo successivo e fare lo show” aveva dichiarato Jefeo ad una Ludovica molto dispiaciuta e provata soprattutto a causa delle critiche ricevute da Alex Britti, che ha trovato la sua ultima esibizione del sabato “troppo urlata”. I consigli del musicista sembrano, tuttavia, essere serviti tanto alla cantante che è finalmente al serale.

