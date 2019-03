Mahmood/ Prima dell’Eurovision “Soldi” sbarca da Maria De Filippi (Amici 2019)

Siamo tutti pazzi per Mahmood. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2019 con “Soldi”, l’artista si sta preparando per l’Eurovision Song Contest. Questo pomeriggio intanto, sarà ospite di Maria De Filippi durante l’appuntamento pomeridiano del sabato con Amici 2019. Intervistato da FanPage, Alessandro ha svelato quali sono stati, secondo lui, gli ingredienti vincenti del suo pezzo: “Credo che quando un messaggio è autentico e vero la canzone arriva a prescindere da tutto, con Soldi ho voluto portare la mia storia, forse è quella la cosa che ha colpito più di tutto. Lo sento ancora molto mio questo disco, Gioventù bruciata, uscito da pochissimo, se no non l’avrei fatto uscire quindi mi ci ritrovo ancora molto”. Il suo album “Gioventù bruciata”, è stato il prolungamento dell’Ep uscito a settembre. Gli estimatori sperano di ricevere nuova musica a breve: succederà? Mahmood confida che in questo momento entra spesso in studio e scrive tanto ma è ancora tutto in divenire.

Mahmood ospite ad Amici 2019

Il prossimo step, dopo l’ospitata ad Amici di Maria De Filippi, sarà proprio l’Eurovision Song Contest con “Soldi”, brano già perfettamente europeo. Ecco perché, il pezzo rimarrà così anche per la competizione di maggio. Recentemente intervistato da Beppe Sala, sindaco di Milano, Mahmood ha raccontato di essere dalla parte della musica italiana. “Ascolto sempre molta musica italiana, oggi ci sono molti giovani cantautori che hanno talento. Mia mamma mi faceva ascoltare Battisti, Dalla e De Gregori, mio padre la musica araba”, ha aggiunto. Cresciuto con mamma sarda e papà egiziano, da piccolo è comunque maturato anche con la musica dei cantautori italiani come Battisti, Dalla e De Gregori. In seguito Mahmood, ha raccontato come vorrebbe fare per i giovani della sua città: “Io per giovani di Milano vorrei più corsi musicali nelle scuole pubbliche – ha detto -. Do molta importanza alla musica, anche alla teoria e al solfeggio, sarebbe bello avere dei corsi anche nel pomeriggio nelle scuole. Anche chi non pensa di fare questo nella vita può appassionarsi alla musica, che è un mestiere”. Per ascoltare il vostro artista preferito, non vi rimane altro che sintonizzarvi su Canale 5 a partire dalle 14.10 per il nuovo appuntamento con Amici 18.

