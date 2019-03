Mara Maionchi/ L’addio a X Factor e il futuro in tv… (Le parole della settimana)

Mara Maionchi sarà ospite oggi de “Le parole della settimana”, il programma condotto da Massimo Gramellini su Rai Tre. E si può dire che “Maionchi” sia stata di fatto una delle parole più pronunciate della settimana. Il motivo? E’ presto detto: il suo annuncio di un prossimo, probabile, quasi dietro l’angolo addio a X Factor. Parliamo di fatto del talent che a Mara Maionchi ha dato una popolarità senza confini in Italia e che lei stessa in qualità di giudice ha contribuito a far crescere con il suo stile unico e inimitabile. L’annuncio di Mara Maionchi è arrivato sempre sulle reti Rai, nel corso di Che tempo che fa, il talk di Fabio Fazio:”Non credo che rifarò X Factor. Rifarò Italia’s Got Talent. Gli anni passano, i bimbi crescono e io calo. X Factor è un programma faticoso e comporta una responsabilità pesante. Mi fa sentire un discografico, e io non lo sono. Se dai un consiglio sbagliato ad un ragazzo, lì, non hai tempo di recuperare l’errore. È un grande programma, ma emotivamente mi coinvolge molto”.

Mara Maionchi lascia X Factor

Mara Maionchi dunque sembra pronta a tagliare il cordone ombelicale con X Factor, il programma che l’ha vista protagonista a partire dalla prima edizione italiana, nel 2008. La Maionchi è stata giudice nelle prime quattro edizioni del programma, fino al 2010. Tra il 2011 e il 2013 una piccola parentesi, un “tradimento” che l’ha vista professoressa all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, prima del ritorno come conduttrice del segmento collaterale “Xtra Factor” nel 2014-2016 e di giudice del programma Sky dal 2017 con la vittoria di due suoi artisti, Lorenzo Licitra e Anastasio. Cosa farà Mara Maionchi senza X Factro? Difficile si distacchi dal mondo dei talent, che restano la sua dimensione preferita almeno stando alla sua partecipazione come giudice oltre che a Italia’s Got Talent anche a “The winner is…”, “Sanremo Young” e come concorrente a “Let’s Dance” e “Celebrity Masterchef”.

Mara Maionchi a “Le parole della settimana”

In qualità di ospite de Le parole della settimana, il programma di Massimo Gramellini che come da tradizione alternerà storie di straordinaria vita quotidiana ai commenti dei protagonisti di turno sui fatti dell’attualità politica e sociale del Paese, è molto probabile che Mara Maionchi sia chiamata a dire la sua sugli eventi che maggiormente hanno occupato le prime pagine dei giornali in questi giorni. Difficile ad esempio che non venga fatto un riferimento all’attentato suprematista andato in scena in Nuova Zelanda; possibile pure che in qualità di “insegnante” a Mara Maionchi venga chiesto un parere sulla vicenda della professoressa di Prato che ha avuto un figlio da un alunno di 14 anni cui dava ripetizioni. In ogni caso, qualsiasi sia l’argomento trattato, aspettatevi i fuochi d’artificio. Come sempre quando si tratta di Mara Maionchi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA