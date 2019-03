MARA VENIER/ Video, il bambino perso con l’ex compagno Renzo Arbore

Renzo Arbore sarà ospite oggi della puntata di Verissimo. Il cantante e conduttore tv, nella sua vita ha avuto anche una storia d’amore importante con Mara Venier, un volto molto noto al pubblico anche per via della sua presenza al timone di Domenica in. Proprio nella trasmissione di Rai 1 i due si sono rivisti recentemente. Alla fine dello scorso settembre, infatti, Mara Venier ha avuto come ospite l’ex compagno, accolto in studio sulle note di “Sì, la vita è tutta un quiz”, canzone che era la sigla di apertura della storica trasmissione “Indietro tutta” condotta da Arbore stesso. Il pubblico ha chiesto un bacio tra i due, ma Arbore è sembrato quasi imbarazzato, mentre Mara Venier era più che disposta al gesto affettuoso. Proprio sull’affetto c’è stato uno scambio di battute tra i due, visto che Arbore le ha detto di provare affetto per lei, sentimento che però per la Venier si può riservare anche a un cane.

MARA VENIER E L’INCONTRO CON RENZO ARBORE

I due, come si può vedere nel video disponibile qui, alla fine si sono scambiati due baci sulle guance e poco dopo Mara Venier ha voluto ringraziare pubblicamente Renzo Arbore ricordando i suoi consigli per l’esordio, molti anni fa, alla guida di Domenica in: “Vai senza trucco e raccogliti i capelli”. “Io credo che se ho fatto qualcosa lo devo a te. Ti devo dire grazie perché è merito tuo”, ha aggiunto la conduttrice, facendo capire all’ex compagno che ha saputo consigliarla e guidarla bene. “Sei ancora la signora della domenica”, le ha detto quindi Arbore. Tra l’altro nel corso di quella puntata di Domenica in sono stati mostrati degli spezzoni di anni addietro, quando Mara Venier ospitava Renzo Arbore e l’Orchestra italiana che già riscuotevano successo, non solo in Italia, ma anche all’estero.

IL DOLORE PER IL BAMBINO PERSO

Mara Venier e Renzo Arbore, durante la loro relazione, hanno dovuto attraversare un brutto momento. È stata la conduttrice a rivelarlo durante la trasmissione L’intervista condotta da Maurizio Costanzo. La Venier ha infatti spiegato che i due hanno perso un figlio per una gravidanza interrotta molto avanzata, che ha rappresentato un grande dolore per entrambi. Nell’occasione aveva anche detto che tra i due c’era una rapporto di grande affetto e stima, anche se Renzo Arbore era a sua detta un po’ resistente nel vederla. Durante il successivo incontro a Domenica in di cui sopra, in effetti, c’era questa impressione. Mara Venier è dal 2006 sposata con Nicola Carraro ed è madre di due figlie, oltre che nonna. La donna non ha mai nascosto di non essere stata una buona madre, soprattutto perché lo era diventata in giovanissima età. Tuttavia ama i suoi figli e i suoi nipotini.



