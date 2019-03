MARIANNA E CARMINE A C’È POSTA PER TE/ Lui tentenna poi apre la busta: “Lo amo tanto”

Marianna, ad oggi, finalmente è consapevole di ciò che vuole con Carmine e, nonostante possa avere tutto dal punto di vista lavorativo, le manca tanto la vita di prima insieme a Carmine. Maria De Filippi riepiloga a Carmine i progetti che aveva prima di lasciarsi, con Marianna. Carmine spiega come la decisione di concretizzare i progetti abbia spaventato la ragazza. C’è la netta consapevolezza che al sud l’offerta di lavoro è davvero bassa quindi ci sta che Marianna, dopo la laurea, abbia deciso di cambiare aria e trasferirsi. Carmine spiega che i sei mesi di solitudine lo hanno fatto riflettere molto su tutta la storia vissuta. Ci sono quindi vari punti di domanda che lo rendono dubbioso se riprendere la storia. Carmine si sente sottovalutato ed inoltre spiega come Marianna spesso gli ha detto che le scelte lavorative siano state condizionate dalla famiglia. L’ultima volta che Carmine ha visto Marianna è stato il giorno del suo compleanno, ad inizio febbraio, conferma di un rapporto ancora vivo. Carmine ha comunque grandi dubbi e deve capire se può ripartire o deve ancora riflettere. Carmine decide di aprire la busta e riprovarci affermando di amarla ancora. (Agg. di Anna Montesano)

Marianna chiama Carmine a C’è Posta per te

La terza storia di questa ultima puntata di C’è Posta per te 2019 ha come protagonista Marianna che chiama per Carmine. La storia parla di un fidanzamento interrotto. Maria illustra tutta la situazione e svela che Marianna ha lasciato Carmine dopo dieci anni di fidanzamento per la prospettiva di vita che non coincideva con quella del ragazzo. In pratica, per Marianna, si trattava di andare a vivere in campagna e rinunciare a tutto quello che lei aveva fatto. Entrambi sono della provincia di Avellino e nel 2016 iniziano a parlare di matrimonio. Lui le dice che vuole costruire una casa in campagna vicino ai genitori, ma lei vuole restare in paese.

Marianna pronta a riconquistare Carmine

Intanto Marianna, che ha una laurea triennale, decide di fare uno stage a Roma dove deve rimanere solo sei mesi, cosa che Carmine accetta senza problemi. Tuttavia, decide poi di fare anche un concorso in finanza e di un’offerta di lavoro di sei mesi. Carmine non è d’accordo sul concorso, visto che è ambiente prettamente maschile e non è facile poi chiedere il trasferimento. Marianna decide di rifiutare il lavoro ma continuare con il concorso. Viste le pressione decide di lasciare Carmine, ma non riesce a passare il concorso. Oggi lavora a Roma ma pensa sempre a Carmine tanto di volerlo di nuovo nella sua vita. Marianna è pronta a lasciare tutto e tornare con lui. I due si sono anche rivisti ma Carmine non è ancora convinto di tornare con lei. Vedremo se Maria De Filippi a C’è Posta per te riuscirà a fargli cambiare idea.



© RIPRODUZIONE RISERVATA