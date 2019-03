MASSIMILIANO ALLEGRI, COMPAGNO AMBRA ANGIOLINI/ Video, Matrimonio si o no?

Massimiliano Allegri è felice con Ambra Angiolini. La conferma arriva anche dall’attrice, attualmente in video con la fiction “Il silenzio dell’acqua”, che ospite della puntata di sabato 16 marzo 2019 di Verissimo ha parlato della sua storia d’amore con l’allenatore della Juventus. Senza girarci troppo per le lunghe, Ambra ha dichiarato: “Sono innamorata e quando lo sei non ci puoi fare niente. È un uomo che mi ha insegnato tantissime cose e che, come me, è abbastanza diverso da quello che sembra”. Parole semplici e chiarissime quelle pronunciate dall’enfant prodige della televisione italiana che, dopo la fine della storia d’amore con Francesco Renga, ha ritrovato la serenità tra le braccia di Allegri. “Ora credo di nuovo nell’amore e nel futuro” ha detto l’attrice.

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini: “mi insegna a stare tranquilla”

Non solo allenatore di successo, ma anche un uomo dolce e passionale. Con queste parole Ambra Angiolini ha raccontato la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri: “mi insegna a stare tranquilla sul lavoro, a non fare sfuriate perché sono troppo passionale”. Tra i due le cose vanno alla grande e per chi continua a chiedere se ci sarà o meno il matrimonio, Ambra ha voluto dire la sua: “L’abito bianco me lo sono già messa da sola. Non ho bisogno di un uomo per essere socialmente riconosciuta”. Una cosa è certa Ambra è innamoratissima di Massimiliano e lo stesso possiamo dire dell’allenatore della Juventus. Un amore forte ed importante quello scattato tra i due come conferma la figlia Valentina Allegri: “Mio padre quando è innamorato corre, e adesso è proprio innamorato. Sono molto presi entrambi”. Sempre Valentina Allegri ha raccontato che i tra due è proprio la cantante di “T’appartengo” quella più gelosa è proprio Ambra!

Matrimonio a giugno 2019?

Nonostante Ambra Angiolini abbia raccontato di non essere interessata al matrimonio, i ben informati parlano di una papabile data che la coppia avrebbe concordato. Ebbene si, Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini potrebbero sposarsi in gran segreto a giugno 2019 subito dopo la fine del campionato di Serie A 2018 2019. Tra conferme e smentite non è dato sapere se si tratta di un semplice pettegolezzo oppure di una notizia fondata. Una cosa è certa: la coppia è sempre più innamorata. Se Ambra ha raccontato di aver trovato grazie ad Allegri una certa stabilità ed equilibrio, il Mister della Juventus ha detto che l’attrice l’ha fatto sentire “solide” nella vita sentimentale. A questo punto non resta che il grande passo!





