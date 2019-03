Miami Supercops/ Su Rete 4 il film con Terence Hill e Bud Spencer (oggi, 16 marzo)

Miami Supercops (I poliziotti dell’ottava strada) va in onda stasera, sabato 16 marzo 2019, a partire dalle ore 21.30 su Rete 4. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nell’anno 1985 dalla casa cinematografica Columbia Pictures che peraltro insieme alla Tristar Pictures ha anche gestito sia la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane e sia nel settore dell’home video. Questo film è stato diretto dal regista Bruno Corbucci il quale ha dato il proprio contributo anche per la stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Luciano Vincenzoni. Il montaggio della pellicola è stato realizzato da Daniele Alabiso e nel cast sono presenti oltre ai principali protagonisti Terence Hill e Bud Spencer tanti altri volti noti della commedia italiana degli anni Settanta ed Ottanta come nel caso di Jackie Castellano, Ken Ceresne, Buffy Dee, Richard Liberty, Harold Bergman e C. B. Sesay.

Miami Supercops (I poliziotti dell’ottava strada), la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Miami Supercops (I poliziotti dell’ottava strada). Doug e Steve sono due vecchi amici nonché ex colleghi di polizia. Infatti hanno lavorato lungamente nel distretto di polizia risolvendo numerosi casi smascherando così tantissimi criminali di ogni genere. Tuttavia Doug per via delle tante lentezze burocratiche e per una serie di ingiustizie ha deciso di lasciare la polizia per dedicarsi ad una sua grande passione ossia quella del volo in elicottero diventando così un istruttore. Circa 9 anni prima i due poliziotti avevano risolto un difficile caso assicurando alla giustizia un criminale che aveva preso parte ad una maxi rapina con un bottino di circa 20 milioni di dollari. Tuttavia questo bottino non è stato mai ritrovato per cui non appena il criminale esce di prigione si dirige verso la città di Miami probabilmente per mettere mano sulla sua parte prendendola da un complice rimasto fino a quel momento sconosciuto alle forze dell’ordine. Steve che è ancora rimasto nel corpo di Polizia, viene chiamato in causa per occuparsi di questa faccenda ed in particolare deve anche cercare di convincere il proprio vecchio collega nel rientrare in servizio per dargli una mano. Per riuscire a convincerlo Steve inventa uno stratagemma piuttosto astuto ossia fa credere all’amico che il loro vecchio capo della polizia è morto e che quindi la sua adorata moglie necessita di supporto morale ed economico. Naturalmente il loro vecchio capo non è morto ma ugualmente necessita del loro aiuto in quanto deve assolutamente risolvere il caso se non vuole ritrovarsi per strada. I due quindi si mettono sulle tracce del criminale uscito di prigione ma le cose si complicano non appena viene ritrovato il suo corpo. Evidentemente aveva ritrovato il suo vecchio compare che non ha voluto riaprire questo capitolo del suo passato uccidendolo. Con pochissime tracce in loro possesso i due agenti di polizia dovranno cercare di far luce su un mistero che per oltre 9 anni è stato irrisolto. La traccia giusta la intercettano nel momento in cui vengono a sapere che circa 9 anni prima un uomo si era sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica e poco dopo il medico che ha eseguito l’intervento viene ritrovato morto. Grazie a delle semplici iniziali riportate sul diario personale del medico chirurgo si riesce a capire che in realtà quel criminale è oggi diventato un rispettabile uomo d’affari particolarmente ricco che evidentemente è riuscito a investire in maniera oculata e intelligente il denaro frutto della loro rapina. Per i due agenti ci sarà un ulteriore problema per risolvere questa vecchia faccenda in quanto l’uomo d’affari è anche piuttosto influente dal punto di vista politico ma la cosa non li fermerà.

