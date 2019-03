Miguel Chavez al serale?/ Dopo le lacrime uno sconvolgente no ma… (Amici 2019)

Miguel Chavez lo abbiamo lasciato in lacrime nel finale della puntata di Amici 2019 di sabato scorso e adesso? Anche oggi lo ritroveremo seduto nel suo banco in attesa che qualcosa cambi per lui e che il suo destino gli sorrida prima di chiudere questa sua esperienza ad Amici 2019. Questo sarà l’ultimo pomeridiano utile per scoprire cosa ne sarà del suo percorso ma il ballerino non molla. Il programma sta per tornare in onda e ad un passo dal serale, già confermato per il prime time del sabato a partire dal prossimo 30 marzo, Miguel Chavez non conosce ancora il suo destino. A venire in soccorso del ballerino ci ha pensato Timor Steffens che la scorsa settimana ha parlato con lui cercando di spronarlo consegnandogli una coreografia che, però, non ha ottenuto il risultato sperato visto che per poco non si è potuto presentare davanti alla commissione. Tutto cambierà proprio nella puntata di oggi e grazie ai compagni che, alla fine della prima sfida, proporranno il ballerino per l’esame ma senza molto successo visto che, secondo quanto riporta il Vicolodellenews, sembra che si fermerà al primo step. Questo non gli permetterà di ottenere la maglia verde ma, al momento, non lo terrà lontano dalla scuola di Amici 2019.

MIGUEL CHAVEZ CI SPERA ANCORA…

Lui stesso ammette di avere qualcosa da sistemare quando Rudy Zerbi si presenta in sala con la felpa verde per cercare di spronare i ragazzi che non hanno ancora ottenuto un posto al serale. Miguel Chavez ha alzato la mano quando il professore ha chiesto chi di loro è sicuro al 100% di ottenere la maglia ma questo non basta e lui stesso lo sa e quando arriva il suo turno di dire cosa significa quella maglia lui è convinto che sarà la prova che non ha fallito in tutto questo tempo. In molti sono pronti a scommettere che proprio la sua esclusione dal serale sia la prima ingiustizia della fase finale proprio come è successo lo scorso anno con altri ballerini e tutto perché adesso c’è Mowgly pronto a non mollare il suo banco. Davvero il destino di Miguel era legato a quello dell’amico calabrese?

L’ORA DI CANTO

In settimane Miguel Chavez ha studiato e ha provato molto per prepararsi al meglio per la puntata di oggi pomeriggio di Amici 2019 ma si è lasciato andare anche ad un’ora di canto per provare un po’ come è la vita del cantante qui nella scuola. Miguel confida all’insegnante: “Prima di tutto ho iniziato con lo spettacolo, ho fatto anche coro e canto ma poi ho conosciuto la danza e riesco ad esprimermi, arrivo di più alle persone, mi sento meglio, con il canto sì ma non arrivo”. La lezione di canto parte dai vocalizzi e finisce col cantare a cappella una canzone di Mengoni e il ballerino sembrava davvero rilassato e a suo agio. Questo gli permetterà di arrivare a oggi pomeriggio con un altro spirito e lontano da quelle lacrime che ha versato sabato scorso? Per lui non è ancora detta l’ultima parola ma sicuramente la strada potrebbe essere ancora insidiosa. Clicca qui per vedere il video del momento.



