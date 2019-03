Minions/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (oggi, 16 marzo 2019)

Minions va in onda in prima serata oggi, sabato 16 marzo 2019 sulle frequenze di Italia 1. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Illumination Entertainment la cui distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è stata gestita dalla Universal Studios. Questo film di animazione è stato diretto dal regista Pierre Coffin in collaborazione con Kyle Balda, il soggetto è stato tratto dei personaggi creati da Sergio Pablos e dal lavoro di Brian Lynch il quale si è occupato anche di sviluppare la sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Heitor Pereira, il montaggio è stato eseguito da Claire Dogson mentre nella versione originale hanno prestato la loro voce ai vari personaggi di questo film di animazione lo stesso regista insieme a Sandra Bullock, Michael Keaton, Steve Coogan e John Hamm.

Minions, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Minions. I minions sono degli esseri che sono sempre esistiti sulla faccia della terra e il cui principale obiettivo e motivo di vita è quello di servire alcuni dei più grandi cattivi esistenti sul globo terrestre. Infatti inizialmente la loro missione è stata quella di servire un potente T-rex che incuteva timore verso tutti gli altri abitanti del pianeta. Tuttavia i Minions si sono sempre distinti per la loro straordinaria capacità di combinare guai mettendo in difficoltà i propri padroni. Infatti in maniera del tutto accidentale spingono il potente T-rex all’interno di un vulcano di fatto uccidendolo sul colpo. Dopo alcuni anni passati alla ricerca di un altro potente cattivo si ritrovano a servire un uomo delle caverne al quale tuttavia tolgono l’unica arma di difesa ossia la propria clave il che lo rende del tutto innocuo nei confronti di un orso che di fatto lo uccide. Avendo preso atto di come non riescono a dare il necessario supporto ai cattivi presenti nel mondo si ritrovano più volte a combinare numerosi guai come nel caso in cui uccidono un cattivo faraone oppure lo stesso Napoleone Bonaparte con una cannonata erroneamente sparata. Stanchi dei tantissimi insuccessi che hanno caratterizzato la loro esistenza i Minions decidono di appartarsi dal mondo in particolare andando a vivere al Polo Nord dove tuttavia con il passare degli anni, si rendono conto di avere una esistenza troppo noiosa e per nulla stimolante. Accade così che tre dei Minions decidono di partire alla ricerca di un nuovo cattivo a cui prestare il proprio supporto e si dirigono verso la città di New York. Qui in maniera del tutto casuale vengono a conoscenza di un sorta di convegno organizzato Nni pressi della città di Orlando per raccogliere i cattivi presenti nel mondo. Qui fanno la conoscenza di quella che viene dichiarata come la più grande super cattiva del mondo ossia Scarlett Sterminator. Dopo una prova per quantificare le loro capacità i minions vengono ingaggiati dalla cattiva per portare avanti i suoi malefici progetti senza tuttavia immaginare a cosa stesse andando incontro.

