OLGA FERNANDO/ Video, Ha tradotto per Obama e la Regina Elisabetta (C’è posta per te)

Olga Fernando è senza alcun dubbio l’interprete più famosa della televisione. Volto noto ed amatissimo di C’è posta per te, Olga è pronta a tornare in video durante l’ultima puntata di “C’è posta per te” in onda sabato 16 marzo 2019 che vedrà Julia Roberts protagonista di una bellissima sorpresa. La popolarità di Olga è arrivata sicuramente grazie al piccolo schermo, anche se in pochi sanno che la Fernando dagli anni Ottanta è stata la traduttrice ed interprete dei più grandi Presidenti della Repubblica in occasione delle loro visite ufficiali all’esterno. Una carriera straordinaria quella di Olga che ha tradotto per grandi personaggi del mondo della cultura e della politica. Qualche nome? Da Barack Obama a Nelson Mandela, da Hilary Clinton alla Regina Elisabetta.

Olga Fernando, la star di C’è posta per te

Nata a Roma nel 1958, Olga Fernando da tantissimi anni è arrivata alla corte di Maria De Filippi con cui lavora in quasi tutti i suoi programmi. Presenza fissa di “C’è posta per te”, il People show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5, Olga durante le varie puntate ha avuto l’occasione di accompagnare ospiti del calibro di Bradley Cooper e Patrick Dempsey. Star amatissime che sono arrivate nel programma di Maria De Filippi come “regalo” per uno dei protagonisti delle storie. Recentemente la traduttrice è stata ospite del programma “I miei vinili” condotto da Riccardo Rossi su Rai3 in cui si è raccontata attraverso le canzoni della sua vita. Per l’occasione Olga ha selezionato alcuni brani estrapolati dalla colonna sonora di James Bond, opere di Chopin, ma anche classici italiani come “Luglio” di Riccardo del Turco e alcuni brani di Dionne Warwick.

Olga Fernando non ha profili social

Donna di classe, Olga Fernando si presenta in video solo quando è richiesta la sua presenza. Timida e riservata, la Fernando è uno dei personaggi più amati anche dal popolo dei social che ad ogni puntata di “C’è posta per te” o “Amici di Maria De Filippi” la venera con divertentissime gif e tweet. La Fernando però non è una grande amante dei social. Al momento, infatti, non è presente su alcun social: non ha né un profilo Instagram né tantomeno Twitter o Facebook. Chissà che in futuro non possa cambiare idea e approdare così sui social dove sicuramente è l’interprete più amata e commentata di sempre!





© RIPRODUZIONE RISERVATA