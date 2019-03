Paolo Bonolis cita Barbara d’Urso a Ciao Darwin/ Video:”Così finisce a Domenica Live”

Paolo Bonolis è tornato a prendere le redini del suo Ciao Darwin occupando la serata del venerdì di Canale 5. Il palinsesto di quest’ultimo scorcio di edizione vede la rete ammiraglia del Biscione schierare i suoi assi con Bonolis al venerdì, Maria de Filippi al sabato e Barbara d’Urso, per ora, al mercoledì con il suo Live Non è la d’Urso. E proprio la conduttrice napoletana ieri pomeriggio è stata protagonista della prima puntata di Ciao Darwin ma non perché presente pronta a capitanare una delle due fazioni in gara nel programma ma perché Paolo Bonolis l’ha citata, un paio di volte, regalando delle vere e proprie perle ai fanatici del trash e della loro “lotta” lunga ormai intere stagioni televisive. Lei evita di lanciare il programma di Bonolis che va in onda dopo di lei, questo fa infuriare il conduttore che, però, alla fine ha sancito la loro pace non prima di averla avuta come vittima del suo nuovo Scherzi a Parte.

IL VIDEO DEL MOMENTO

Il risultato è sotto gli occhi di tutti e mentre la conduttrice ha chiesto scusa dicendosi vittima di “memoria ballerina”, Paolo Bonolis ha deciso bene di citarla ieri sera nella prima puntata di Ciao Darwin. L’occasione si è presentata durante la prova del Genodrome dove un gruppo di concorrenti si è dovuto districare tra prove di abilità, rulli e scalate insaponate ma proprio per via di una rovinosa discesa, una concorrente è rimasta a terra per un dolore alla caviglia. In quel momento Paolo Bonolis ha dovuto richiedere l’intervenuto di un medico per sincerarsi delle sue condizioni ma non prima di aver invitato la concorrente ad alzarsi “altrimenti sarebbe arrivata Barbara d’Urso” o di non piangere “altrimenti sarebbe finita a Domenica Live”: “Si trascini fuori altrimenti arriva Barbara d’Urso a intervistarla! Le assicuro che se piange in questo modo va subito a Domenica Live”. Al momento la conduttrice non ha ancora commentato l’accaduto, lo farà oggi sui social? Clicca qui per vedere il video del momento.

