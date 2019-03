Renzo Arbore/ La carriera tv e la “passione” per Andrea Delogu (Verissimo)

Renzo Arbore ospite di Silvia Toffanin, racconterà lati inediti della sua straordinaria carriera. Oggi pomeriggio durante Verissimo in onda su Canale 5, il cantante, attore e showman, avrà il modo di intrattenere il pubblico così come è accaduto sul sito LaNuovaSardegna. Il poliedrico artista, ha svelato di sentirsi anche “regista” di sé stesso, per via delle numerosissime passioni. “Mi piace strimpellare il clarinetto e ho voluto rivisitare vecchie canzoni americane, mi piace la musica napoletana e ora sto preparando speciali per Rai 5…”, ha confidato. Il pugliese è stato anche un artista innovatore ed infatti, insieme a Boncompagni ha lanciato la radio in un momento in cui nelle case degli italiani c’era solamente la televisione: “Non è stato molto complicato . – ha raccontato – Io sono entrato in Rai per concorso nel 1964 insieme a Gianni Boncompagni e subito abbiamo capito che per fare cose nuove rivoluzionarie la strada giusta era la radio”. Ad oggi, lo stato della radio è ancora florido: “Io le seguo più o meno tutte. Mi diverto di più con Radio 2, ci sono i miei amici Lillo e Greg, c’è Caterpillar”.

Renzo Arbore ospite a Verissimo

Renzo Arbore ha poi confidato di avere una “passione” per Andrea Delogu che adesso, tra le altre cose fa anche radio: “E’ colta, attenta, segue le canzoni e le mode ma è anche attaccata al passato. Io e Frassica ci affidavano a lei per guidarci, perché sotto sotto è anche una regista”. Tra la radio e la TV poi, il pugliese non sa scegliere. Nella prima regna incontrastata la fantasia ma anche in televisione confida di essersi divertito parecchio. Nel piccolo schermo infatti, ha avuto modo di regalare al pubblico prima di altri, dinamiche particolari e uniche: dall’altra domenica, Quelli della notte e Indietro tutta. E quando gli domandano se oggi sarebbe possibile fare delle cose simili, non ha dubbi: “Certo che sarebbe possibile, ma nessuno la fa. C’è quasi paura di inventare, si preferisce andare sul sicuro. Un rotocalco di spettacolo come era “L’altra domenica” sarebbe attualissimo: si andava sul set a intervistare l’attore come alla sagra della patata dolce. Questo tipo di programma potrebbe esserci anche oggi, ma si dovrebbe scontrare con il dittatore della tv che è l’auditel. Uno scontro che però prima o poi ci sarà”. Questo pomeriggio intanto, appassionerà il pubblico di Canale 5 intervistato da Verissimo.

