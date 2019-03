Riccardo Fogli/ Jeremias spera che vinca e lo difende da Corona

Riccardo Fogli ha dimostrato molta lealtà e rispetto nei confronti di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Entrambi, bistrattati dal resto del gruppo, hanno trovato l’affetto paterno in Fogli, anche nei momenti di crisi. Secondo Stefano Bettarini però, il cantante sarebbe uno stratega e rimane vicino a Soleil solamente perché gli procura del cibo. Riccardo invece, quando ha deciso di sfidare a duello Fabrizio Corona, aveva anche espresso la volontà di portarsi proprio Jeremias appresso, per essere in qualche modo difeso. Fogli forse ha dimenticato il legame che unisce entrambi. Ed infatti, Jeremias per alcuni anni è stato il cognato di Corona, fidanzato con la sorella maggiore Belen. Tra Jeremias e Fabrizio quindi, c’è un grande rapporto di affetto. A questo punto, non vediamo l’ora di scoprire cosa rivelerà il giovane, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Jeremias si renderà conto dell’errore di Corona oppure tenterà di difenderlo? A seguire avrete già, una piccola anteprima.

Riccardo Fogli: cosa pensa Jeremias di Corona? Le dichiarazioni

Jeremias Rodriguez, ha dedicato parole di affetto a Riccardo Fogli. “Lo chiamavo ‘nonno’ anche perché non ho più i nonni e sono figure che mi mancano molto. Lui mi ha capito subito, ha capito le cose per cui soffrivo. Secondo me vincerà, almeno vorrei questo perché se lo merita”, confida intervistato da Silvia Toffanin nel corso del nuovo appuntamento con Verissimo. A proposito del video con cui Fabrizio Corona ha “massacrato” mediaticamente il cantante rivelando i presunti tradimenti della moglie Karin Trentin, Jeremias ha voluto commentare la reazione di Fogli: “Stava male, perché queste sono cose brutte. Con me ha pianto e si vedeva che era molto dispiaciuto per questa situazione. Io sono abituato a Corona, lo conosco, ma sono riuscito a fare poco per consolare Riccardo perché ero stato eliminato”. Successivamente Jeremias, racconta un dettaglio inedito, di ritorno in Italia: “Ho scritto a Fabrizio un messaggio non carinissimo. Penso che sia una persona molto intelligente che ha avuto a che fare con posti dove non è bello tornare. Però se continua a fare queste cose dimostra che non ha capito niente”.

