E mentre Jeremias Rodriguez attende di riabbracciare Soleil Sorge, lei semina il panico in Honduras. L’influencer ed ex fidanzata di Luca Onestini e Marco Cartasegna, ha conquistato la fascia di leader ancora una volta. Per festeggiare la sua ghiotta ricompensa, ha portato su Isla Bonita il buon Riccardo Fogli, con il quale ha un rapporto da padre e figlia. Nel frattempo sull’Isola che non c’è, nonostante Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini siano nuovamente lontani dal resto del gruppo, continuano a menzionarli, con un occhio di riguardo proprio nei confronti di Soleil. Entrambi, fin dalle prime battute, hanno dimostrato di non sopportarla. L’ex marito della Ventura inoltre, ha dato prova di non amare particolarmente nemmeno il quinto componente dei Pooh. Gli ultimi daytime infatti, hanno evidenziato queste – mai nascoste – ostilità. Soleil però, continua ad essere leader del gruppo, vincere tutte le prove e mettere a dura prova l’umore già altalenante del resto dei naufraghi. Nel frattempo, la nuova puntata serale è dietro l’angolo…

Soleil Sorge, tutti la “odiano” e Jeremias? “Non sono innamorato!”

Se Jeremias Rodriguez è attratto da Soleil, Stefano e Kaspar trovano la ragazza arrogante e piena di sé. La Sorge però, dopo essersi “liberata” della rivale Ariadna Romero, eliminata dall’Isola dei Famosi per merito del televoto lampo nella scorsa settimana, pare avere il gioco in pugno. Vedremo se troverà le simpatie del pubblico visto che i compagni di gara, a parte Riccardo, Marco Maddaloni e Sarah Altobello, ben poco la digeriscono. Il fratello di Belen intanto, ospite di Silvia Toffanin durante Verissimo, ha confidato di essere preso, ma di certo non pazzo d’amore: “Mi ha aiutato molto mentre ero lì anche perché quando sono partito non stavo benissimo. Ho apprezzato il fatto che si è fatta vedere per quello che è. Mi sono trovato bene, poi il resto lo vedremo. Mi piace tanto, ma ‘innamorato’ è un parolone”. Di recente il ragazzo, ha confidato praticamente le stesse cose anche parlandone con gli estimatori tramite Instagram. Vedremo cosa succederà tra di loro una volta terminata l’Isola dei Famosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA