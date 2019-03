Susanna Bella/ Chi è la pornostar protagonista della prova di coraggio a Ciao Darwin?

Susanna Bella è la protagonista della prova di coraggio di Ciao Darwin tra gli shock. La ragazza è una nota pornostar che ha fatto sorridere per i diversi doppi sensi che l’hanno vista protagonista, anche grazie alla solita irresistibile comicità di Paolo Bonolis. La prova la vede messa sotto la terra con solo la testa ad emergere. Un avvoltoio si avvicina a lei, perché vengono posti alcuni tipi di alimenti al suo fianco. Una situazione molto pericolosa anche perché un falco viene poi fatto volare sopra la sua testa, mentre lei si dispera però Paolo Bonolis continua con le battute scatenando le risate del pubblico. Sui social network intanto sono molti i commenti di chi non sembra poi convinto che queste prove di coraggio siano tanto adatte alla televisione. Con il ritorno della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti torna anche questa prova che tiene ormai da anni tutto il pubblico con il fiato sospeso.

Susanna Bella si è esibita nella prova di coraggio di Ciao Darwin, ma non a tutti questa splendida donna era sconosciuta. Al secolo Elisa Crippa ha 32 anni ed è conosciuta da molti come la nuova “Cicciolina” regina del cinema per adulti e famosa pornostar. Oltre ad averla vista sugli schermi patinati dei film a luci rosse però Susanna si è distinta con diversi ruoli anche in televisione. L’abbiamo infatti vista dal Trio Medusa su Rai Due a Italia coast to coast. Inoltre pare pronta a debuttare anche nello storico programma notturno di Corrado Fumagalli, “Sexy Bar”. Vedremo se dopo questa esperienza a Ciao Darwin il suo nome continuerà a splendere in un panorama dello spettacolo che fino a questo momento le ha già dato spazio.

