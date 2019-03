TONIA CHIAMA IL FIGLIO MICHELE A C’È POSTA PER TE/ Lui e Deborah chiudono la busta

Tonia cerca di riappacificarsi non solo con suo figlio Michele ma anche con sua nuova Deborah. Al momento dell’apertura della busta di C’è Posta per te, è evidente la tensione tra i tre e, in particolare, tra madre e figlio. Tonia cerca di far capire le sue intenzioni e si scusa per gli errori fatti, ma Michele è abbastanza reticente. “Mi ha molto deluso. – ammette il ragazzo a Maria De Filippi – Il bene fino ad un certo punto perché poi subentrano altre cose. La delusione è una di queste”. Le scuse di Tonia arrivano anche per Deborah che sembra esserci rimasta davvero male. Eppure nulla sembra far cambiare idea a Michele che non vuole aprire la busta. Nonostante i vari tentativi di riappacificazione di Maria De Filippi, sia Michele che Deborah decidono di non aprire la busta a Tonia. (Agg. di Anna Montesano)

TONIA VUOLE RITROVARE UN RAPPORTO CON SUO FIGLIO

Tonia è a C’è Posta per te per suo figlio Michele che da due anni non vuole più avere a che fare con lei, soprattutto da quando è entrata nella sua vita la compagna Deborah. Lei e il suo ex marito si separano quando Michele ha tre anni e sta con lui fino a quando ne ha 7. Tonia si ammala quando ha 22 anni di sclerosi multipla, cosa che invalida alcuni movimenti e la portano a decidere di “rinunciare” a Michele, affidandolo alla nonna paterna e non perché volesse ma perché lui potesse stare meglio. Da lì svela che vedere suo figlio è stato sempre più difficile. Intanto Tonia trova un nuovo compagno col quale ha due figli. Quando Michele ha 18 anni, Tonia riesce a ritrovare un rapporto con lui e ad averlo a casa, anche se Michele manifesta delle difficoltà ad adattarsi alle regole della convivenza.

TONIA CHIAMA SUO FIGLIO MICHELE E LA FIDANZATA DEBORAH

Tutto va bene fino a quando Michele lascia quella che era allora la sua ragazza e conosce un’altra donna, Deborah. Tonia, a C’è Posta per te, ammette senza problemi che la ragazza non era di suo gradimento per comportamenti e abbigliamento troppo sfacciato. Tonia, inoltre, confessa che da quando inizia la sua relazione con Deborah, Michele cambia e diventa più strafottente. “Anche se non mi piaceva, io non ho mai trattato male Deborah. E se nei modi ho sbagliato sono pronta a chiederle scusa” dichiara Tonia a C’è Posta per te. È per questo che la donna ha voluto inviare la posta sia a suo figlio Michele che alla sua compagna Deborah. E loro hanno accettato l’invito.



