Uomini e Donne/ Angela Nasti contro Giulia? “Lei non conta” (Trono Classico)

Dopo prime puntate di “conoscenza”, il trono di Angela Nasti a Uomini e Donne entra nel vivo. L’atmosfera inizia a riscaldarsi, soprattutto da quando al suo fianco si è accomodata un’altra tronista, Giulia Cavaglià. Un arrivo che ha spiazzato anche molti dei suoi corteggiatori, che hanno manifestato per lei un certo interesse, smuovendo non poco gli animi. Angela ha mostrato sin da subito un certo fastidio nell’aver scoperto che Giulia avesse deciso di uscire non con uno ma con ben due dei suoi corteggiatori. E nella puntata andata in onda ieri, anche Davide Di Geso ha manifestato interesse per la Cavaglià che ha fatto sapere che lo avrebbe portato presto in esterna. Un comportamento che sembra annunciare scintille e veri e propri scontri tra le due troniste. In merito, Angela ha però deciso di rompere il silenzio e dire la sua su Giulia Cavaglià.

ANGELA NASTI: “GIULIA? SO COSA VOGLIO, LEI NON CONTA”

Alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, Angela Nasti ha ammesso: “Partiamo dal presupposto che la presenza di Giulia non mi ha influenzata in alcun modo. – ammette la tronista – Il fatto di avere un’altra tronista accanto non cambia nulla nel mio percorso: io penserò al mio e lei al suo.” Anzi la Nasti svela: “Giulia mi è anche simpatica. Io so quello che voglio e lei non conta: se i corteggiatori non prenderanno una posizione valuterò io cosa fare.” Tuttavia ha un chiaro avvertimento per i suoi corteggiatori: “Sicuramente le persone che tengono due piedi in una scarpa non mi piacciono. Siamo due ragazze molto diverse che, oltre a un carattere forte, condividono poco. Molto poco.” Questa simpatia tra Angela e Giulia rimarrà viva anche nelle prossime settimane?

