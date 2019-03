Uomini e Donne/ Beniamino attacca ancora Angela Di Iorio: parole forti! (Trono Over)

Angela Di Iorio ha mantenuto la sua decisione non tornando nello studio di Uomini e Donne. La dama, che tante discussioni ha creato al trono Over, rimasta delusa da Beniamino Di Bernardo, ha salutato tutti con un out-out “O lui o me”. Beniamino è rimasto in studio e, come svelato da Maria De Filippi, ad oggi è uno dei cavalieri più richiesti dal pubblico femminile, “Chiamano tutti per lui” ha fatto sapere la conduttrice di Uomini e Donne. Ma anche Beniamino ha deciso di commentare l’addio di Angela dopo quanto accaduto in studio con lui e lo ha fatto alle pagine del magazine di Uomini e Donne. Qui, infatti, si legge: “È stata una scelta sua, ha fatto quello che ha ritenuto opportuno.” esordisce il cavaliere del trono Over, che tiene comunque a spiegare le motivazioni che lo hanno portato a scendere le scale proprio per la Di Iorio.

BENIAMINO TORNA AD ATTACCARE ANGELA

Beniamino Di Bernardo continua: “Io inizialmente avevo deciso di venire a Uomini e Donne proprio per Angela, seguo la trasmissione da diciotto anni e nei mesi scorsi lei mi aveva colpito particolarmente anche perché Gianni e Tina l’attaccavano continuamente e volevo capire chi fosse veramente.” Una volta conosciuta, il cavaliere ammette però di aver cambiato quasi subito idea: “Uscendo con lei ho capito che Tina e Gianni avevano ragione. Lei si vantava con me di essere giovanile, sensuale, ma quando l’ho portata a cena si è rivelata per quello che è: una settantenne con l’anima e il corpo di una donna di ottant’anni!” Parole dure quelle di Beniamino per Angela Di Iorio che potrebbe presto replicare, attraverso i suoi profili social, con altrettanta durezza.

