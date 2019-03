Verissimo 2019/ Ambra, Renzo Arbore e Veronica Pivetti (Anticipazioni e ospiti)

Verissimo torna in onda oggi, sabato 16 marzo, alle 16 su canale 5, subito dopo l’appuntamento pomeridiano con Amici di Maria De Fiippi. Grandi ospiti anche nell’appuntamento odierno con il talk show condotto da Silvia Toffanin che, come sempre, intervisterà personaggi amatissimi del mondo della musica, della televisione e del cinema. Verissimo, puntata dopo puntata, si conferma leader della fascia in cui va in onda. La scorsa puntata che ha avuto, tra i vari ospiti, Giorgio Pasotti, Alessio Boni, Debora Villa e Serena Grandi che ha raccontato la sua battaglia contro il tumore al seno, ha incollato davanti ai teleschermi 2.471.000 spettatori totali e una share del 21.27% mentre“Verissimo giri di valzer” ha raggiunto 2.243.000 spettatori, share del 17.29%.

VERISSIMO, GLI OSPITI DEL 16 MARZO

Per la prima volta, Ambra Angiolini parlerà in tv della sua storia d’amore con Massimiliano Allegri. L’attrice, protagonista della fiction “Il silenzio dell’acqua”, attualmente in onda in cui recita accanto a Giorgio Pasotti, è ospite della puntata odierna di Verissimo. Seguirà una confessione inedita sulla propria carriera e sulla vita privata di Renzo Arbore, conosciuto e amato non solo in Italia, ma anche nel mondo. Inoltre, a Verissimo ci saranno anche Veronica Pivetti e Aldo, del trio ‘Aldo, Giovanni e Giacomo’ al cinema con film “Scappo di casa”. Infine, direttamente dall’Isola dei Famosi 2019, arriverà Jeremias Rodriguez che parlerà della sua storia d’amore, nata in Honduras, con Soleil Sorge e del suo rapporto con Riccardo Fogli, commentando anche il videomessaggio inviato da Fabrizio Corona.

LE PAROLE DI AMBRA ANGIOLINI E JEREMIAS RODRIGUEZ

Ai microfoni di Verissimo, Ambra Angiolini ha dichiarato tutto il suo amore per Massimiliano Allegri, l’uomo con cui vive una storia da due anni e che è arrivato nella sua vita dopo la fine della lunga storia d’amore con Francesco Renga. “Sono innamorata e quando lo sei non ci puoi fare niente. È un uomo che mi ha insegnato tantissime cose e che, come me, è abbastanza diverso da quello che sembra. Ora credo di nuovo nell’amore e nel futuro” – ha raccontato a Silvia Toffanin l’attrice. Ha parlato d’amore anche Jeremias Rodriguez che, tuttavia, commentando il suo rapporto con Soleil Sorge, ha specificato di non poter dichiarare di essere innamorato: “Soleil invece mi ha aiutato molto mentre ero lì anche perché quando sono partito non stavo benissimo. Ho apprezzato il fatto che si è fatta vedere per quello che è. Mi sono trovato bene, poi il resto lo vedremo. Mi piace tanto, ma ‘innamorato’ è un parolone”, ha dichiarato il fratello di Belen.



