VERONICA PIVETTI/ Video, “A 50 anni mi è cambiata la vita” (Verissimo)

Veronica Pivetti è tra le ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 16 marzo 2019 nel pomeriggio di Canale 5. L’attrice e conduttrice, attualmente impegnata al timone della nuova edizione di “Amore Criminale” in onda su Rai3, arriva per la prima volta nel programma di Silvia Toffanin per raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e professionale. Una lunga intervista quella di Veronica Pivetti che al settimanale Chi ha fatto alcune rivelazioni inedite mai raccontate prima. “A 50 anni mi è veramente cambiata la vita. Un incendio mi ha portato via tutto. Sono ripartita da me stessa. Una volta spente le fiamme non avevo più nulla” ha rivelato l’attrice di cinema e fiction di grandissimo successo. Un’esperienza che ha segnato per sempre la sua esistenza: “Non è stato facile ma quella brutta esperienza mi ha spronata”.

Veronica Pivetti: “A 50 anni suonati ho trovato la felicità”

E’ un fiume in piena Veronica Pivetti che dalle pagine del settimanale Chi pubblicato a fine gennaio ha parlato anche della sua vita privata. L’attrice è single, anche se dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha voluto descrivere a parole sue il suo status sentimentale: “In amore ho sempre sbagliato, sono una donna che ha dato le cosiddette perle ai porci”. Non solo, la Pivetti ha raccontato di come ha scoperto in maniera davvero originale i ripetuti tradimenti di un suo ex compagno: “una volta abbia scoperto i tradimenti di un suo ex compagno perché un vicino di casa l’ha fermata un giorno sul pianerottolo, per riferirle candidamente che il suo partner la tradiva con sua moglie. E che questo li rendeva in qualche modo ‘parenti”. Nonostante tutto, oggi Veronica è una donna felice: “Non rimpiango la mia gioventù. A 50 anni suonati ho trovato la felicità”

Il rapporto con i social

Sicuramente c’è stato un evento a segnare la vita di Veronica Pivetti. Un terribile incendio che le ha portato via tutto come ha raccontato: “A 50 anni mi è veramente cambiata la vita. Un incendio mi ha portato via tutto. Sono ripartita da me stessa. Una volta spente le fiamme non avevo più nulla. Non è stato facile ma quella brutta esperienza mi ha spronata”. Poi l’attrice ha descritto il suo concerto di libertà: “Non so se posso definirmi libera ma faccio di tutto per esserlo. Cerco sempre di fuggire dalle convenzioni”. Non solo, Veronica ha affrontato anche il tema della maternità sottolineando come il non essere diventata mamma non debba per forza coincidere con una sconfitta: “Non sono una di quelle che crede che la realizzazione di una donna passi solo attraverso la nascita di un bambino”. Infine l’attrice ha parlato del suo rapporto con i social network. Non è assolutamente una smartphone dipendente, anzi ha raccontato di non averne nemmeno uno, ma di aver aperto un profilo Twitter ufficiale solo perchè c’erano tantissimi che si spacciavano per lei. “Non potevo accettare che qualcuno dicesse delle str***ate al posto mio” così ha deciso di approdare anche sui social!





