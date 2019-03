ALEX ZANARDI/ Video, il mondiale Formula 1 e Manuel Bortuzzo (Che tempo che fa)

Oggi Alex Zanardi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa. Non è da escludere che l’ex pilota di Formula 1, proprio in occasione del via al mondiale, voglia dare un suo giudizio sulla stagione, alla luce anche del risultato della prima gara svoltasi in Australia. In questo senso Zanardi, durante la presentazione del progetto Bmw SciAbile, ha detto di ritenere la Ferrari “la squadra da battere” quest’anno, anche se certo non va sottovalutata la forza della Mercedes. “Per Sebastian Vettel avere al suo fianco un giovane che si annuncia così forte, così veloce come Charles Leclerc potrà essere un’occasione. Sebastian potrà dimostrare che se la Ferrari negli ultimi anni ha lottato per un Mondiale è stato anche per merito suo”, sono le sue parole riportate dalla Gazzetta del Sud.

ALEX ZANARDI E IL MONDIALE DI FORMULA 1

Zanardi sembra anche stimare molto Mattia Binotto, il nuovo team principal della Ferrari. Di lui ha detto infatti che lo ritiene “un tecnico intelligentissimo, credo stia dimostrando di essere un ottimo manager, che sa tirare fuori il meglio dalle persone, per cui la Ferrari mi sembra una squadra molto coesa che ha già prodotto materiale di ottimo livello”. Intervistato da Sky Sport F1, proprio per l’avvio della nuova stagione, l’ex pilota ha anche detto di stimare molto Lewis Hamilton e di ritenere che le sicurezze acquisite grazie anche ai risultati degli ultimi anni potranno dargli ancora più sprint nelle gare. Dove tra l’altro, grazie anche ai nuovi regolamenti, potrebbero esserci degli outsider in grado di evitare la “monotonia” che spesso si è vista in questo sport. Di mondiale di Formula 1 Zanardi ha parlato anche con Gazzetta Tv, come si può vedere in questo video.

LE PAROLE SU MANUEL BORTUZZO

Come dimostra anche la sua presenza anche quest’anno a Bmw SciAbile, Alex Zanardi è sempre attento a promuovere quelle opportunità che rendono possibile praticare sport ai disabili. E durante la presentazione del progetto ha avuto anche parole per Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto colpita da un colpo d’arma da fuoco che non gli consente più di muovere le gambe. “È una persona che dovrà trovare la sua strada e se avrà bisogno di un consiglio sarò felice di darglielo, ma non ho né il diritto né il dovere di indicare a lui come dovrà proseguire. La popolarità che gli è piovuta addosso può essere motivo di molta confusione. Dovrà essere bravo a capire cosa è importante per sé e quello che è importante per gli altri e scegliere bene cosa fare. Perché quando le cose ti riescono bene, poi puoi diventare anche un esempio per gli altri”, sono le sue parole riportate dall’Ansa.



