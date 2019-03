Amici 18/ Verso il serale: novità su Alessandro Casillo e critiche per Jefeo

La nuova puntata di Amici 18 ha visto altri due allievi conquistare la maglia verde del serale. Ludovica e Jefeo sono i cantanti che vanno ad aggiungersi al gruppo del serale, lasciando libero soltanto un posto alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Fuori rimangono ancora Alvis, Federica, Federico e Miguel ma sul web sono tante le polemiche che si sono scatenate in queste ultime ore dopo la puntata andata in onda. le prime sono per Jefeo che, secondo molti, non meritava di andare al serale. Fiumi di commenti purtroppo non positivi per lui, eccone alcuni: “Secondo a me ha rubato il posto di qualcun altro… Non è di serale.. Non ha la voce e poi canta con l’autotune..”; e ancora “Dovrebbe essere valutato senza autotune. Secondo me i voti non sarebbero belli”; ” Altra maglia rubata. Autotune per autotune, decisamente meglio Alvis” scrive un’altra telespettatrice.

CHE FINE HA FATTO ALESSANDRO CASILLO?

Ma se queste sono le polemiche sorte nei confronti di Jefeo, tutta la curiosità del pubblico di Amici 18 si è concentrata su un altro aspetto: che fine ha fatto Alessandro Casillo? In tanti si sono accorti dell’assenza del cantante che non è stato neppure contato quando si è trattato di scegliere un allievo da poter mandare al serale tra quelli rimasti. Il cantante è quindi ufficialmente fuori dai giochi? A quanto pare sì e sembra proprio che abbia lasciato volontariamente la scuola, tra le lacrime, prima dell’inizio del nuovo speciale. Al momento sui social Alessandro rimane in silenzio, ma la questione potrebbe essere chiarita da un momento all’altro.

