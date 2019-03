ANDREA BONOMO, COMPAGNO GIUSY FERRERI/ Video, “Ci sosteniamo l’un l’altro”

Andrea Bonomo è il compagno di Giusy Ferreri, la cantante ospite della puntata di domenica 17 marzo 2019 di “Domenica In”, il contenitore di successo condotto da Mara Venier su Rai1. Una partecipazione importante per l’artista italiana che presenterà dal vivo il nuovo singolo “Le cose che sento” in cui ha fortemente voluto ci fossero il compagno Andrea e la figlia Beatrice. Nonostante provengono da due settori lavorativi completamente differenti, Andrea e Giusy sono più uniti che mai. Innamorati come il primo giorno, la coppia lo scorso 10 settembre 2017 ha festeggiato la nascita della piccola Beatrice, la primogenita.

Chi è Andrea Bonomo

Classe 1979, Andrea Bonomo lavora come geometra. Nato ad Abbiategrasso, oggi Andrea vive con la famiglia, Giusy e la piccola Bea a Vigevano. La storia con Giusy è cominciata tantissimi anni fa e ha resistito anche al boom della cantante, nata professionalmente parlando, sul palcoscenico di X Factor. Nonostante la fama e il successo, Andrea è riuscito a restare fuori da tutto questo ambiente, lontano dai riflettori, essendo un ragazzo molto schivo e riservato. Fedele e attento, Andrea Bonomo ha conosciuto Giusy Ferreri nel 2008 e da allora sono assolutamente inseparabili. Una storia d’amore importante di cui Giusy Ferreri aveva raccontato così durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Andrea Bonomo e Giusy Ferreri: “ci sosteniamo l’un l’altro”

“Sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea, ormai stiamo insieme da 9 anni. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce” ha dichiarato Giusy Ferreri alla stampa parlando della sua storia d’amore con Andrea Bonomo. Nonostante lavorino in due ambiti completamente diversi, la coppia è più felice che mai. A conquistare la bella e brava Giusy sicuramente ha contribuito il carattere di Andrea, che è un ragazzo ironico, divertente, intelligente e dalla grande personalità. Un amore che nel 2017 è stato costellato dalla nascita della piccola Beatrice, una bellissima bambina a cui Giusy vorrebbe trasmettere la passione per la musica.





