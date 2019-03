Ascolti TV 16 marzo 2019/ C’è posta per te chiude col botto: i dati auditel

Ascolti TV, come sono andati? Scopriamolo subito! Ieri, sabato 16 marzo 2019, è andata in onda l’ultima puntata di C’è posta per te, il people show campione di incassi della rete ammiraglia di Casa Mediaset condotto da Maria De Filippi. Il programma ha concluso la sua nuova fortunatissima edizione ospitando per la seconda volta l’attrice Julia Roberts. In attesa che inizi su Rai1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle, l’azienda di Viale Mazzini ha avuto modo di proporre al suo pubblico la pellicola italiana dal titolo “Chi m’ha visto” con Giuseppe Fiorello e Pierfrancesco Favino per la regia di Alessandro Pondi. Chi avrà avuto la meglio? Oltre a portarsi a casa una nuova scorpacciata di ascolti, Canale 5 ha ottenuto una serie di boom non indifferenti perfino durante il pomeriggio, tra Amici 18 e Verissimo. Nel frattempo, stilando una media tra lo scorso anno e questo, le cose per C’è posta sono andate molto bene. Nel 2018 infatti, la media finale è stata 5.475.000 e il 27,85%. Mentre nel 2019 la media ottenuta è: 5.464.000 e il 28,85%.

Ascolti TV 16 marzo 2019: C’è posta per te chiude col botto

Ma cosa è accaduto ieri sera? Eccovi gli ascolti TV di sabato 16 marzo forniti in maniera dettagliata. Incominciamo pure con la Rai. Su Rai 1 Il film Chi m’ha visto ha registrato 3.346.000 telespettatori, share 15,93%. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha concluso con 1.129.000 telespettatori, share 4,91%. S.W.A.T. 1.081.000, 4,92%. Su Rai 3 invece, la prima puntata di Sapiens, ha portato a casa 1.477.000 telespettatori, share 7,70%. Spostandoci su Mediaset, su Canale 5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te ha totalizzato 5.449.000 telespettatori, share 29,47%. Su Italia 1 la pellicola d’azione dal titolo Minions ha registrato 1.131.000 telespettatori, share 5,15%. Su Rete4, Miami Supercops – I poliziotti dell’8ª strada ha registrato un netto di 749.000 telespettatori, share 3,60%. Per quanto riguarda gli ascolti del prime time delle altre reti minori, su La7 Little Murders by Agatha Christie ha concluso con 435.000 telespettatori, share 2,02%. Su Tv8 la pellicola dal titolo Love Cafè ha concluso con 248.000 telespettatori, share 1,1%. In ultimo, su Nove, il film I miserabili è stato visionato da 274.000 telespettatori, share 1,4%.

