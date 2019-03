Asia Nuccetelli “Cupido” per Alessia Macari e Oliver Kragl/ “Insieme grazie a lei…”

Asia Nuccetelli come Cupido per Alessia Macari e Oliver Kragl. Il retroscena è stato svelato dalla “Ciociara”, ex volto di Avanti un Altro, a Domenica Live. Con il bel fidanzato al suo fianco, suo futuro marito, ha raccontato come si sono conosciuti. «Non si è arreso, anche se non mi scriveva sempre, ma una-due volte al mese. E lo ha fatto per un annetto. Ma non mi contattava su Instagram come fanno ora, bensì su WhatsApp», ha spiegato Alessia Macari. L’insistenza del calciatore del Foggia l’ha convinta? Non proprio. È stata la figlia di Antonella Mosetti a metterci lo zampino: «Alessia, stai sempre a piangere per quell’altro. Ma escici con questo ragazzo! Che cosa hai da perdere?», le ha detto l’ex gieffina. E lei ha ascoltato la sua amica. «Un anno dopo essere uscita dal Grande Fratello siamo usciti la prima volta insieme, poi non ci siamo staccati più». Resta un mistero: come abbia fatto Oliver Kragl ad avere il numero di Alessia Macari. «L’ho preso da un mio amico», ha detto lui senza rivelare l’identità del suo Cupido.

ASIA NUCCETELLI “CUPIDO” PER ALESSIA MACARI E OLIVER KRAGL

Un’amicizia tutt’altro che facile quella tra Asia Nuccetelli e Alessia Macari. Le due si sono conosciute durante la prima edizione del Grande Fratello Vip. La figlia di Antonella Mosetti e la famosa ciociara di Avanti un Altro erano state compagne di cantina nella prima parte del reality. Questa esperienza aveva unito le ragazze, allontanatesi poi con l’ingresso nella parte agiata della casa. «Compagne di cantina, compagne di litigi, compagne di sorrisi, compagne di pazzia», scrisse Asia Nuccetelli in un post su Instagram, confermando screzi e riappacificazioni con Alessia Macari. Un rapporto di amore-odio che si è trasformato in una bella amicizia. Dopo i dissapori nati per l’esperienza nel reality è nata un’amicizia fatta di affetto e consigli. Tornate alla vita di tutti i giorni, hanno avuto modo di chiarirsi e avvicinarsi, come dimostra il retroscena svelato oggi da Alessia Macari a Domenica Live.

