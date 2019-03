Barbara d’Urso commenta C’è Posta per te/ Conquistata dalla storia di Pino: “Lo amo”

Ormai è cosa certa che tra i telespettatori di C’è Posta per te c’è anche Barbara d’Urso. La conduttrice, in questo periodo impegnatissima con ben tre trasmissioni (Pomeriggio 5, Domenica Live e Live, Non è la d’Urso), trova comunque tempo per seguire e commentare l’amatissimo show del sabato sera di Canale 5. E se la scorsa settimana i suoi commenti avevano scatenato il pubblico di Twitter, anche stasera, in occasione dell’ultima puntata di C’è Posta per te, la d’Urso commenta lo show, soprattutto perché colpita dalla storia di Pino. Si tratta del protagonista della prima storia raccontata nell’ultima puntata: un uomo che, da solo, si è trovato a crescere tre figli dopo la morte prematura della moglie. Pino riceve proprio dai figli una sorpresa molto speciale: conoscere Julia Roberts.

Barbara d’Urso conquistata da Pino a C’è Posta per te

E la scena che si presenta a C’è Posta per te con Julia Roberts e Pino protagonisti è davvero entusiasmante e divertente. E a sorridere davanti allo schermo c’è anche lei, la regina del pomeriggio di Canale 5: Barbara d’Urso. Così, come molti telespettatori, twitta e ammette: “#amiciditwitter sono a casa a fare il copione di #domenicalive e … amo Pino…..#cepostaperte”. Inutile dire che il suo cinguettio scatena tantissime risposte di chi, come lei, ha davvero apprezzato la storia di Pino e la stessa Julia Roberts, dimostratasi simpaticissima e alla mano. Una puntata davvero ricca di emozioni quella di C’è Posta per te, che chiude una stagione di grandissimo successo.





