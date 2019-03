Bernadette: Miracolo a Lourdes/ Video, su Rete 4 il film sulla Santa (oggi, 17 marzo)

Bernadette: Miracolo a Lourdes va in onda stasera, 17 marzo 2019, a partire dalle ore 21.30 su Rete 4. Il film prende ispirazione dallo scritto di Serge Lascar, che ha curato anche la sceneggiatura, con lo direzione di Jean Sagols e vede nel cast i nomi principali di Katia Cuq, Francis Huster, Michel Aumont, Gilles Lemaire e la nostra Alessandra Martines. Pur se l’intero film fu girato e uscì nel 2011, la distribuzione vera e propria è avvenuta con ritardo e a partire dal 2016. Il titolo originale di questo film drammatico è Je m’appelle Bernadette e la sua prima riproduzione è avvenuta nella città di Lourdes il 31 agosto del 2011. La maggior parte delle riprese sono state effettuate in Portogallo, precisamente nelle città di Chaves, Ericeira, Guimares e Lisbona. Un film intenso e coinvolgente che racconta una serie di accadimenti avvenuti nella cittadina di Lourdes. Clicca qui per il trailer del film

Bernadette: Miracolo a Lourdes, la trama

Andiamo a vedere la trama di Bernadette: Miracolo a Lourdes. L’intero film è incentrato sulla storia di Bernadette Soubiros, una donna religiosa francese, alla quale fu riconosciuta successivamente la beatificazione da parte del papa Pio XI per tutti i fatti che la riguardarono durante la sua vita. Ci troviamo nella Francia del 1858 precisamente a Lourdes, e Bernadette è una giovane contadina appena quattordicenne, molto povera e priva di alfabetizzazione. Per puro caso si imbatte nella grotta di Messabielle, dove le appare la Vergine Maria nel pieno della sua luminosità. Subito dopo l’apparizione, Bernadette che era insieme alla sua sorellina, torna a casa sua mostrando una completa disinvoltura e facendo finta che nulla sia accaduto. Ma l’apparizione della Madonna avverrà per ben altre 18 volte e la ragazza non viene assolutamente creduta dalle persone che le sono intorno, credendola addirittura pazza; in realtà Bernadette diventerà il vero e proprio messaggero della Vergine. Le apparizioni avvengono sempre all’interno della grotta nel periodo compreso tra il febbraio e il luglio del 1858. Durante la manifestazione alla ragazza, la Madonna le chiede di farsi portatrice di messaggi di amore e preghiera da diffondere tra gli abitanti della sua cittadina. Ma le rivelazioni della Vergine provocano, invece, un effetto diverso tra gli abitanti e alcune delle autorità del posto come il prete, il dottore, la madre superiore e il magistrato che arrivano alla conclusione che è opportuno rinchiudere la ragazza in convento per sottoporla a delle cure. Il tempo però farà il suo dovere e gli abitanti del villaggio inizieranno a ricredersi sui messaggi di cui si faceva portatrice la fanciulla.

