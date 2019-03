Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti: Ornella Vanoni, Patty Pravo e Claudio Bisio

Domenica 17 marzo, alle 20.35 su Raiuno, subito dopo i Tg1, torna l’appuntamento con Che tempo che fa, il programma condotto da Fazio Fazio con la collaborazione di Luciana Littizzetto a cui è affidato il commento ironico dei fatti accaduti durante la settimana e della bellissima Filippa Lagerback che ha il compito di presentare gli ospiti che si raccontano alla scrivania del padrone di casa. L’edizione 2019 si sta confermando un successo nonostante le critiche che Fazio continua a ricevere. La scorsa puntata a cui hanno partecipato, tra gli altri, Mogol, Amadeus e Suor Cristina che sarà anche concorrente di Ballando con le stelle 2019, ha incollato davanti ai teleschermi 3.966.000 spettatori pari al 15.5% di share. Gli ascolti miglioreranno ancora questa sera? In attesa di scoprirlo, andiamo a scoprire tutti gli ospiti.

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DE 17 MARZO

Grandi ospiti anche nella puntata odierna di Che tempo che fa. Fazio Fazio, infatti, incontrerà e intervisterà due dive della musica italiana, interpreti di veri capolavori come La bambola, Pensiero stupendo, Il Paradiso, Eternità, L’appuntamento, La musica è finita, Senza fine. Stiamo parlando di Patty Pravo e Ornella Vanoni. Dopo essersi incontrete sul palco del Festival di Sanremo 2019 dove Patty era in gara con Briga e la Vanoni è stata ospite, si ritrovano nel salotto di Fazio. E ancora Claudio Bisio, Alex Zanardi e Sofia Gaggia mentre per la parte dedicata alla politica, alla scrivania di Fazio, ci sarà Laura Boldrini. Infine, spazio anche a Don Ciotti, sacerdote e attivista italiano che cerca di aiutare i giovani e tutte le persone in difficoltà.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Subito dopo lo spazio di Luciana Littizzetto, Fabio Fazio darà il via alla seconda parte della sua trasmissione. Questa sera, al Tavolo di Che Tempo che fa, oltre a Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e al Direttore e Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica, ci saranno Sofia Goggia, Enrico Nigiotti e Paolo Calabresi oltre a Mara Maionchi e Frank Matano. Ci sarà anche l’attrice e comica siciliana, attualmente al cinema con il film “La notte è piccola per noi” e in teatro con lo spettacolo “Sento la terra girare”, Teresa Mannino che, al tavolo, porterà tutta la sua comicità. Infine, spazio anche alla speaker, attrice e conduttrice tv Giorgia Surina.



