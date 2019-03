Chiara Canzian, figlia di Red/ “Il 22 giugno sposo Sandro Cisolla!” (Domenica In)

Chiara Canzian insieme al padre Red sono tornati nuovamente questo pomeriggio nello studio di Domenica In per raccontarsi al cospetto di Mara Venier. Padre e figlia erano già stati ospiti lo scorso dicembre nel periodo natalizio ma in questo caso ha avuto modo di presentare il nuovo progetto letterario, “Radici”, che trae il nome dal blog e scritto a quattro mani con colui che definisce il suo “grande amore”, Sandro Cisolla (anche lui ospite nel corso della medesima ospitata). Chiara, infatti, oltre a condividere con il padre la stessa passione per la musica ha in comune anche la cucina vegana e l’attenzione per la salute ed il cibo. Se per l’ex dei Pooh rappresenta una sorta di scelta di prevenzione, per la figlia è diventata invece una vera e proprio vocazione. A Domenica Live, prima di chiudere la sua ospitata sulle note del brano “La donna del mio amico” cantata dal padre Red e da Jessica Morlacchi, ha raccontato una serie di novità che la vedono protagonista, per poi focalizzare la sua attenzione sul suo ultimo progetto letterario che unisce alla perfezione la sua arte con la sua passione (poi diventata un mestiere) per il mondo della veg-cucina.

CHIARA CANZIAN: DALL’AMORE CON SANDRO IL LIBRO RADICI

Una delle principali novità ha riguardato proprio la sua vita privata ed una rivelazione che ha a che fare con il prossimo mese di giugno: “Lo diciamo noi per la prima volta in tv”, ha anticipato, mettendo così a tacere papà Red, “il 22 giugno ci sposiamo!”. Chiara e Sandro si conoscono ormai da quasi quattro anni. Quando Chiara conobbe il suo grande amore, decise di lasciare Verona – dove lavorava da due anni nel suo ristorante – per fare ritorno a Treviso, “per poter coltivare la nostra storia e nuove esperienze lavorative”, scrive nel suo blog. L’amore per i viaggi ha fatto nascere il loro libro, Radici, scritto a quattro mano: “E’ un romanzo con ricette, io mi sono occupato del romanzo, lei della parte gastronomica”, ha spiegato Sandro. Un libro nato dal loro rapporto d’amore e dalla voglia di fare cose insieme. In vista del loro matrimonio, Mara Venier ha voluto sapere qualche dettaglio in merito al viaggio di nozze, ma la coppia ha spiegato di aver già fatto il viaggio pre-nozze in Thailandia. Il loro romanzo è stato definito da Red “commovente”, definendo poi la figlia Chiara come una “donna piena di contrasti, passionale, dura e fragile” al tempo stesso.

