Cristel Carrisi/ Dopo Kai di nuovo incinta: le emozioni da Mara Venier (Domenica In)

Nella speciale puntata dedicata ai papà famosi, Mara Venier nel corso di Domenica In ospiterà Romina Junior e Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Cristel a distanza di nove mesi dalla nascita del primogenito Kai è nuovamente incinta di una bambina. Ecco perché, ospite della “Zia”, avrà modo di raccontare le sue emozioni a caldo in attesa della seconda figlia tanto attesa dalla tribù dei Carrisi. Queste le parole della giovane mamma: “Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi. I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa”. La notizia è stata diffusa dalla diretta interessata tramite le pagine del settimanale Gente. Lei e il marito Davor Luksic, imprenditore cileno-croato che ha conosciuto a New York, si sono sposati nel settembre del 2016.

Cristel Carrisi ospite a Domenica In

Alle nozze tra Cristel Carrisi e Davor Luksic, erano presenti più di 200 invitati, celebrate a Lecce, nella chiesa barocca di San Matteo. Tra le persone presenti però, mancava Loredana Lecciso, ex compagna di Al Bano che all’epoca era ancora ufficialmente al suo fianco. Lo scorso mercoledì 23 gennaio, Cristel ha avuto il piacere di dividere lo stesso palco con i genitori, in occasione delle due serate evento in onda su Canale 5 dal titolo “55 passi nel sole”. Durante quella occasione, la Carrisi ha commosso tutto il pubblico presente ed anche quello da casa per avere ricordato la sorella Ylenia, scomparsa nel 1994: “A volte nella vita non ci rendiamo conto che quando si vive un momento potrebbe essere per l’ultima volta” ha spiegato Cristel introducendo un filmato che raccoglieva immagini girate dalla famiglia nel corso di un viaggio fatto negli Stati Uniti, e che mostrava una giovanissima Ylenia per l’ultima volta in compagnia dei suoi cari. Per vedere l’intervista di Cristel Carrisi di oggi, vi suggeriamo di collegarvi sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dalle 14.10 circa, quando Mara Venier la intervisterà a Domenica In insieme alla sorella minore Romina Junior.

