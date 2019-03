Damiano Er Faina è fidanzato/ “Lei chi è? Fa un lavoro umile… e non è rifatta!”

Damiano Er Faina ha messo la testa a posto e si è fidanzato. Uno scatto postato su Instagram in compagnia della sua dolce metà, con una didascalia che dice tutto e niente. “Chi è, chi non è… non è nessuno ha 200 follower, fa un lavoro umile dietro un bancone di una pizzeria, sà badare alla casa, non pretende nulla, se le regali una caramella ti dice grazie 100 volte! Io non lo so come andrà a finire, ma lei mi ha ridato la speranza di credere che le brave ragazze esistono ancora!”. Tramite le Stories il romano ha commentato dapprima il calcio e poi anche C’è posta per te con la partecipazione di Julia Roberts, dimostrando di essere in perfetta forma. Poi il buongiorno in allegria proprio stamattina. “Lo volete sapere chi è la pischella dell’altro giorno? Sì o no? Poi vi metto una bella foto…” ha anticipato sempre dal suo profilo ufficiale. Poi il post, proprio in compagnia della sua lei che gli ha donato il sorriso dopo momenti bui: di chi si tratta nello specifico? Come da lui scritto nella didascalia della foto, la giovane non è famosa.

Damiano Er Faina si è fidanzato

Damiano Er Faina, star di YouTube e Instagram spesso dalle idee decisamente discutibili, si è fidanzato. Il post su Instagram ha fatto già il pienone di like ma la sua dolce metà non è famosa. Niente ricerche ossessive quindi, ma solo la gioia degli estimatori nel vederlo nuovamente felice. “Ogni tanto belle notizie! Le Donne serie esistono”, si legge. E ancora: “Auguri faina spero nel massimo per voi 2 perché tu meriti questo e molto altro”, “Occhi aperti sempre, ma non si può dubitare di tutti…bravo Damiano chi è chi non é…è una persona”, “Grande damià l’umiltà prima di tutto!!!”. Lo scatto d’amore con alle spalle il Colosseo, ha già conquistato più di 100mila like. Chissà se tutta questa attenzione, convincerà Er Faina del web a presentarla in maniera ufficiale nei prossimi giorni. Intanto, è apparso nuovamente con lei tramite le Stories, mostrando fiero la naturalezza della sua fidanzata: “Non c’è niente di rifatto, è bella così!”. Quasi 700mila follower e tante cose da dire ma la sua dolce metà, rimane un argomento riservato… almeno per il momento. Staremo a vedere se a breve, cambierà idea oppure no.





© RIPRODUZIONE RISERVATA