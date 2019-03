Domenica In/ Anticipazioni: La Venier “festeggia” i papà famosi, tutti gli ospiti

Anche quest’oggi, prosegue senza sosta il successo di Domenica In, trasmesso dagli Studi Dear di Roma intitolati a Fabrizio Frizzi. A partire dalle 14.10 circa, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, Mara Venier aprirà nuovamente le porte della sua trasmissione di grandi ascolti. Anche il prossimo anno, per merito del prezioso contributo della Venier, il programma domenicale verrà riconfermato proprio con la stessa conduzione. L’appuntamento di oggi, domenica 17 maggio 2019, sarà un grande parte dedicato ai papà. Dopo la recente puntata festeggiando le donne, questa volta la presentatrice televisiva ospiterà in studio dei papà famosi della TV e della musica. Spazio quindi per Red Canzian, ex componente dei Pooh adesso solista che interverrà in studio al fianco delle sue figlie. Nel corso della puntata, arriverà in studio anche l’attore pugliese Lino Banfi che arriverà nel salotto della domenica di Rai1 insieme alla figlia Rosanna, anche lei famosa attrice. A seguire, ecco gli altri ospiti e anticipazioni.

Domenica In, ospiti e anticipazioni

La Domenica In di Mara Venier è pronta a scendere in pista con un comparto ospiti di tutto rispetto. Ecco perché, dopo la bella e interessante intervista della scorsa settimana, tornerà nuovamente in studio Paola Barale, pronta a raccontarsi ancora con la solita semplicità ed immediatezza. Al fianco della conduttrice ci sarà modo anche di vedere l’attore e regista palermitano Pif, pronto per parlare della sua ultima pellicola cinematografica dal titolo “Momenti di trascurabile felicità”. Dopo Al Bano e Loredana Lecciso ospiti di Live Non è la d’Urso, la Venier “risponde” ospitando Romina Junior e Cristel Carrisi, figlie del leone di Cellino e Romina Power. Per la bella parentesi dedicata alla musica, ci sarà modo di ospitare Giusy Ferreri e il gruppo salentino dei Boomdabash, reduci dall’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per un milione”. Se tutti questi ospiti vi hanno incuriosito, non vi rimane altro che sintonizzarvi su Rai1 per visionare la nuova puntata di Domenica In a partire dalle 14.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA