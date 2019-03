Domenica Live/ Anticipazioni: matrimonio e busta choc, Salvini torna da Carmelita

Grande attesa per la nuova puntata di Domenica Live in onda su Canale 5 dalle 17.10 circa. Barbara d’Urso dopo l’esordio bomba del suo nuovo prime time del mercoledì, torna puntuale con il suo appuntamento domenicale, pieno di ospiti, sorprese per il pubblico e buste choc. Quali le anticipazioni di oggi? Lo scorso venerdì, durante Pomeriggio 5 la nostra Carmelita è stata “avida” di indiscrezioni, svelando alcuni dettagli ma senza approfondire più di tanto. A quanto pare, così come anticipato dalla stessa conduttrice, ci sarà un matrimonio inaspettato in diretta: di chi si tratta? Del resto, la nostra Barbarella ha parlato di nozze in diretta ma potrebbe pure trattarsi di un matrimonio già celebrato. Proprio in questi giorni, Giorgio Mastrota ha rivelato che sta per sposarsi con la compagna Floribeth Gutierrez: che si possa proprio trattare di loro? Del resto la d’Urso più di una volta ha avuto modo di seguire matrimoni in diretta. Da quello di Teresanna Pugliese a Teresa e Salvatore di Uomini e Donne fino a Nino Formicola e le tante celebrazioni di Maria Monsè.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Parlando di matrimoni celebri, sicuramente a breve assisteremo a quello di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, in attesa del loro primo figlio. La coppia infatti, ha dato l’annuncio proprio a Domenica Live e per questo motivo, anche le nozze saranno seguite da Barbara d’Urso. Ma chi si sposerà oggi, domenica 17 marzo 2019? Tra i matrimoni più attesi dell’anno, oltre a Mastrota, citiamo anche: Paola Turani e Riccardo Serpellini e Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Spazio poi per una donna famosa diventata nuovamente mamma: stiamo parlando di Nancy Coppola, cantante neo melodica che ha annunciato la sua presenza su Instagram. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, presenterà la piccola Giulia ai fan del programma domenicale. Spazio poi per la famosa busta choc anche se in molti, hanno pensato si potesse trattare proprio del misterioso matrimonio che nessuno si aspetta. In ultimo, anche una bella intervista a Matteo Salvini, tra i protagonisti della nuova puntata. A questo punto, per scoprire tutte le anticipazioni, vi consigliamo di non perdervi il nuovo appuntamento con la Domenica Live della nostra Carmelita Nazionale.

